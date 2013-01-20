Remzi Kartal: Sakine Cansız, Oslo ve İmralı sürecinde görev almadı

PKK’nın Avrupa sorumlularından Remzi Kartal, Avrupa Kürtçe yayınlanan Rudaw gazetesine Sakine Cansız’ın daha önce Avrupa’da yapılan Oslo ve yeni başlatılan İmralı sürecinde rolünün bulunmadığını söyledi.

AKP Sözcüsü Hüseyin Çelik’in cinayetler için, ’İç hesaplaşma’ iddiasının doğru olmadığını ileri süren Remzi Kartal, "Umarım bu görüş sadece kendisinindir. Çelik’in bu görüşü Kürtlerin AKP’nin bu olaydaki rolüne karşı büyük bir kuşku uyandırdı" dedi. Sakine Cansız ve Leyla Şaylemez’in Almanya ve Brüksel’e gidecekleri yönündeki iddiaların da asılsız olduğunu söyleyen Kartal, ellerindeki bilgilere göre Cansız ve Şaylemez’in Almanya’ya gitme konusunda niyetleri olduğunu ifade etti.

Remzi Kartal, AKP’nin açıklamalarının olayı tersyüz göstermeye yönelik olduğunu, bu nedenle kuşkuların geliştiğini savunurken şöyle konuştu:

"Bu açıklamalar büyük kuşku uyandırdı. Barış görüşmelerinin yapıldığı böyle bir dönemde AKP’nin eski senaryoları tekrar etmesi, bu kuşkulara neden oluyor. Bizim de AKP’nin isteklerine karşı kuşkulu yaklaşmamıza neden oluyor. Barış sürecinin sonuna kadar gitmesi için AKP bu olayın aydınlatılmasında tutum alması gerekir. Yani ortaya çıkarmalı, bu olay kim tarafından ve kimin eliyle yapıldığının ortaya çıkmasına yardım etmeli. İkinci bir sorun da AKP’nin hareketimizi sorumlu tutması. Bu ciddi bir sorun. Çünkü bu suçlamalar doğruları bulanıklaştırıyor."

Öte yandan, Fransa Kürt Dernekleri Federasyonu Başkanı Mehmet Ülker, 3 kadının öldürülmesi soruşturmasında gözaltına alınan ve gözaltı süreleri uzatılan 2 kişi ile ilgili konuştu.

Ülker, söz konusu kişilerin derneğe gidip geldiklerini, ara sıra yürüyüş ve eylemlere katıldıklarını ama isimlerini ve nereli olduklarını bilmediğini ifade ederek, "Fransız polisi soruşturmada daha özel bilgiler elde etmek için bu iki kişiye gözaltı aldığını söylüyor. Bu kişilerden birinin Sakine Cansız’ın şoförü olduğu doğru değil. Cansız’ın özel şoförü yoktu. Bu kişiler en son araçlarını cinayetlerin işlendiği büronun önüne park etmişler. Bundan dolayı gözaltına alındıklarını biliyoruz. Bu olayın örgüt içi hesaplaşma olduğu ile ilgili iddialar doğru değil" dedi.