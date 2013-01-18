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Sakine Cansız toprağa verildi

Paris'te öldürülen Sakine Cansız memleketi Tunceli'de toprağa veriliyor

18 Ocak 2013 15:04

Paris’te öldürülen PKK'nın kurucularından Sakine Cansız’ın cenazesi memleketi Tunceli’de Zazaca ağıtlar eşliğinde uğurlanıyor.

Sabah saatlerinden Cem Evi'ne şehir merkezinden gelen binlerce kişi tarafından alınan Cansız'ın cenazesi, cenaze aracına konuldu. PKK bayrağına sarılı tabutun üzerine barışı simgeleyen beyaz tülbent sarıldı.

DTK Eşgenel Başkanı  Aysel Tuğluk, BDP milletvekilleri Nazmi Gür, Halil Aksoy, Grup Başkan Vekili ve Bingöl Milletvekili İdris Baluken ve İstanbul Milletvekili Sabahat Tuncel’in de bulunduğu cenaze töreninde, cenaze aracı kortej eşliğinde helallik alınmak üzere şehir merkezindeki Dağ Mahallesi'ndeki ailesinin evine götürüldü. Sık sık PKK lehine sloganların atıldığı yürüyüş sırasında kadınlar cenaze aracının yanından ayrılmazken, erkekler aracın arkasından yürüdü. Sakine Cansız'ın cenazesi, Zazaca ağıtlar eşliğinde şehir merkezindeki Cansız Ailesi'ne ait eve götürüldü.

Evin önüne getirildikten sonra Cansız'ın cenazesi kadınlar tarafından omuzlanarak indirildi. Evin önünde Cansız’ın anne ve babası tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Burada duaların okunmasından sonra helallik alındı ve cenaze Cem Evi'ne geri götürülmek üzere, yeniden kortej eşliğinde yola çıkarıldı.

Evden helallik alındıktan sonra Cansız'ın cenazesini omuzlayan kadınlar, yaklaşık 3 kilometre taşıdıkları cenazeyi, alkış ve sloganlarla yeniden Cem Evi'ne getirdi.

Kepenk ve araç kontaklarının kapalı olduğu Tunceli'de öğlen saatlerinde Cem Evi'nde düzenlenecek törenden sonra Sakine Cansız'ın cenazesi, Asri Mezarlıkta toprağa verilecek.

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