Paris suikastı: Gözaltı süresi uzatıldı

Fransa'nın başkenti Paris'te PKK kurucularından Sakine Cansız ile iki arkadaşının öldürülmesiyle ilgili olarak sorgulanan iki kişinin gözaltı süresinin uzatıldığı belirtiliyor.

Haberi polis kaynaklarına dayandıran AFP, Perşembe günü gözaltına alınan iki erkeğin, 39 ve 31 yaşlarında, "Türkiye doğumlu Kürt aktivistler" olduğunu duyurmuştu. Gözaltına alınanlardan birinin Cansız'ın veya Fidan Doğan'ın şoförü olabileceği söyleniyor.

Fırat Haber Ajansı, gözaltı süresinin 96 saate kadar çıkabileğini, daha sonra sorgulanan kişilerin hakim karşısına çıkarılabileceğini belirtti.

Bir polis yetkilisi ajansa, gözaltına alma işleminin "belirgin ipuçlarına" dayandığını dile getirdi. Ancak bu kişilere bir suçlama yöneltilip yöneltilmediği konusunda bir bilgi yok.

Türkiye'nin resmi haber ajansı AA da, gözaltına alınan kişilerin Paris yakınlarındaki La Courneuve semtinde yaşadığını kaydetmişti.

Kürdistan Enformasyon Bürosu'nda 9 Ocak günü işlenen cinayetler, Türkiye'de büyük yankı uyandırmıştı.

Hapisteki PKK lideri Abdullah Öcalan ile Türk hükümet yetkilileri arasında Kürt sorununa barışçıl çözüm bulmak için müzakerelerin kapısının aralandığı günlere rastlayan cinayetlerin muhtemel fail veya failleri konusunda çok çeşitli yorumlar yapılıyor.

Cansız, Doğan ve Leyla Söylemez'in cenazeleri Perşembe günü Diyarbakır'da on binlerce kişinin katılımıyla yapılan anma töreninin ardından memleketlerinde toprağa verildi.



Kartal'dan yalanlama



PKK bağlantılı Kongra Gel örgütünün lideri ve eski milletvekili Remzi Kartal, cinayetlerle ilgili olarak Fransız polisinin ifadesini aldığı haberini yalanladı.

Kartal, Fırat haber ajansına yaptığı açıklamada, Türk medyasında çıkan ve kendisine infaz ekibinin fotoğraflarının gösterildiğini de içeren haberleri yalanlayarak "Fransız yetkilileri ya da polisle iddia edildiği üzere herhangi bir görüşmem olmamıştır. Bana herhangi bir şey de gösterilmemiştir” dedi.

Kartal, "Katliamın ertesinde Paris’te olduğum süreçte polis kaynaklarından gayri resmi olarak üç kişinin üzerinde durulduğu duyumunu aldık. Fransız polisi çok ketum ve herhangi bir bilgi vermiyor” diye konuştu.



BBCTürkçe