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Paris suikastında 2 kişi gözaltında!

Paris'te öldürülen 3 PKK'lı kadının öldürülmesiyle ilgili olarak yürütülen soruşturmada 2 kişinin gözaltına alındı

18 Ocak 2013 22:15

Paris'te 3 PKK'lı kadının öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturmada 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Fransız Haber Ajansı'na konuşan bir polis yetkilisi 'ele geçirilen ipuçlarının ciddi olduğunu' söyledi.
 
Fransız polisi, Paris'te öldürülen PKK'lı üç kadınla yakınlıkları oldukları ileri sürülen iki kişiyi gözaltına aldı.

BFM televizyon kanalı, gözaltına alınan kişilerden birinin 1974, diğerinin ise 1982 doğumlu olduğunu bildirdi.

Zanlıların, öldürülen üç kişiyle yakınlıklarının olduğu iddia edildi.


'Ciddi ipuçları var'


Fransız Haber Ajansı'na bilgi veren bir polis kaynağı, cinayetle ilgili ele geçirilen ipuçlarının ciddi olduğu yorumunu yaptı.

Yine aynı kaynak, gözaltına alınanlardan birinin, cinayete kurban giden kadınlardan birine şoförlük yapmış olabileceğini ifade etti.

Zanlıların, Paris yakınlarındaki La Courneuve banliyösünde ikamet ettikleri belirlendi.

Fransa'nın başkenti Paris'in 10. bölgesinde Rue Lafayette üzerinde bulunan Kürdistan Enformasyon Bürosu'nda aralarında PKK'nın kurucularından Sakine Cansız'ın da bulunduğu 3 kadın başlarından ve enselerinden kurşunlanmış olarak bulunmuştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Fransız polisi, yaklaşık 10 gün önce meydana gelen olayın 'örgüt içi hesaplaşma' ve 'Ankara-İmralı görüşmeleri' nedeniyle işlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

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