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Paris'ten ilk resmi rapor: 3 silah, 3 infaz ve 60 saniye

Paris'te üç PKK'lı kadına yönelik suikast soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıktıı, yapılan kriminal incelemede, saldırı sırasında 3 ayrı silah kullanıldığı belirlendi

17 Ocak 2013 12:16

Paris'teki katliamla ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı. Olay yerinde toplanan boş kovanların kriminal incelemesi tamamlandı. Buna göre, saldırıda üç ayrı silah kullanıldı. Her şey 60 saniye içerisinde gerçekleşti. Tetikçiler, olay yerinden hızla kaçtı.

Akşam gazetesinden Özkan Tamirak'ın haberine göre, Paris'te üç PKK'lı kadına yönelik suikast soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Yapılan kriminal incelemede, saldırı sırasında 3 ayrı silah kullanıldığı belirlendi.

Fransız polisinin değerlendirmesine göre, cinayetler 60 saniye gibi kısa bir sürede işlendi. Şüpheliler hızla olay yerinden kaçtı.

PKK'nın kurucularından Sakine Cansız ile KNK Paris Temsilcisi Fidan Doğan ve Leyla Şaylemez adlı 3 kadın, 9 Ocak tarihinde Paris'teki Kürt Enformasyon Merkezi'nde öldürülmüştü.

Olayın ardından Anti Terör Timi kuran Fransız polisi, tetikçileri bulmak için çok yönlü çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, polis olay yerinde topladığı boş kovanları, kriminal incelemeye gönderilmişti. Gelen sonuçlar, cinayetin nasıl işlendiğine dair ipuçları veriyor.

Buna göre, 3 farklı menşeli kovana ulaşıldı. Saldırıda üç ayrı silah kullanıldı. Silahlar 7.65 milimetre. Kriminalden gelen sonuçlar ışığında 3 PKK'lının infazını 3 kişinin gerçekleştirdiği değerlendiriliyor.

Fransız  polisine göre, Kürt Enformasyon Merkezi'nde işlenen cinayetler 1 dakika gibi kısa bir sürede işlendi. 3 kişiyi öldüren şüpheliler, hemen olay yerinden kaçtı

 

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