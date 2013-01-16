Ahmet Türk: Paris katliamını İran yapmış olabilir

DTK Eş Genel Başkanı ve Mardin Bağımsız Milletvekili Ahmet Türk'ün Paris suikastiyle ilgili olarak " Türkiye'nin Kürt sorununu çözmesi Türkiye'nin bölgede tek güç olmasını sağlar. Bu nedenle bu suikasti İran yapmış olabilir. " dedi.

İmralı'da Öcalan'la görüşen Mardin Milletvekili Ahmet Türk, Paris'te Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Söylemez öldürülmesiyle ilgili adres olarak İran'ı gösterdi.

Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre, TBMM kulisinde gazetecilerle sohbet eden Türk şunları söyledi:

"Bu kez ben devlet olduğunu düşünmüyorum. Türkiye'nin bölgede tek başına uluslararası güç olmasını istemeyen uluslararası güçler söz konusu olabilir. Türkiye'nin Kürt sorununu çözmesi Türkiye'nin bölgede tek güç olmasını sağlar. Bu nedenle İran yapmış olabilir. Daha önce de oldu."

Türk'ün ayrıca şunları söylediği bildiriliyor, "Suriye istihbaratı İran istihbaratıyla beraber çalışır. Bu Suriye'nin de işine yarar. Bilgiye göre söylemiyorum ama tahminim İran yaptı. Tabii burada İran istihbaratı yaptı derken belki başka istihbarat adına yaptı bunu da bilemeyiz. Ama sonuçta Fransa sürekli takipte olan bu yerde bu olayı kimlerin yaptığını açığa kavuşturmak zorunda.