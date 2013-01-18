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Davutoğlu: Paris'teki saldırı bir an önce aydınlatılmalı

Fransa'da 3 kadın PKK'lı kadına yönelik suikastle ilgili olarak, Dışişleri Bakanı Davutoğlu, cinayetlerin bir an önce aydınlatılması gerektiğini söyledi

18 Ocak 2013 18:22


Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, "Paris'teki saldırının aydınlatılması lazım. Bu yolla, terörü enstrüman olarak kullananların da ortaya çıkması sağlanacak" dedi.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu,  AA'nın yurt dışı temsilcileri ve birim editörlerinin Türkiye, bölge ve dünya gündemine ilişkin sorularını yanıtladı.

Suriye'deki gelişmeleri değerlendiren Davutoğlu, Suriye halkının haklı taleplerini dile getirmekten kaçınmaması ve büyük bedeller ödemesine rağmen geri dönmemesinin takdir edilmesi gerektiğini belirtti.

Davutoğlu, şöyle konuştu:

''Aslında Suriye'ye destek verdiği düşünülen ülkeler de dahil olmak üzere hemen hemen tüm uluslararası toplum Beşşar Esed rejiminin değişeceği konusunda ortak bir kanaate ulaşmış gibi.
Burada esas ihtilaf konusu olan nasıl, ne zaman ve sonrasında ne olacağı.''

Geçiş sürecinde ''eli kana bulaşanların'' bulunmaması gerektiğini ifade eden Davutoğlu, '' Suriye halkı ve ülkelerin büyük çoğunluğunun, Arap Birliği ve İİT'nin, geçiş sürecinde eli kana bulaşanların bir rol üstlenmemesi yönünde bir tutumu var. Biz de bu tutumun bir parçasıyız'' dedi.

Davutoğlu, kendi halkına zulmedenlerin aktif ve ikna edici bir reform sürdürmelerinin ve bunuSuriye halkına kabul ettirmelerinin mümkün olmadığının altını çizdi.

 

Mali için İİT'ye olağanüstü toplantı çağrısı

 

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Fransa'da işlenen cinayetlerin bir an önce aydınlatılması gerektiğini belirterek, bunun aydınlatılmasının hem terörü destekleyen hem de terörü enstrüman olarak kullanan çevrelerin ortaya çıkarılması açısından önemli olduğunu vurguladı.

Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Mali'de tek taraflı müdahalelere karşı olduklarını belirterek, ''BM şemsiyesi altında ve Afrika Birliği ve ECOWAS'ın yürüttüğü çalışmaların bir parçası olarak ve onlara destek olarak bu çalışmalar yürütülmeli'' dedi.

Ahmet Davutoğlu, ''İİT Yürütme Komitesi'ne, bir hafta 10 gün içinde, dışişleri bakanlarının da katılabileceği olağanüstü bir toplantı yapılması konusunda resmen Türkiye olarak girişimde bulunduk'' diye konuştu.

Ahmet Davutoğlu, Irak'taki gelişmelerin Türkiye'nin endişe kaynağı olduğunu belirterek, ülkede bir çatışma ortamı olduğunu, dünkü saldırılarda yaralanan Iraklıların tedavi için Türkiye'ye getirilmekte olduğunu kaybetti.

 

İsrail'den beklentimiz net

 

Davutoğlu, İsrail'in bir mektupla Türkiye'den özür dileyeceği yönündeki iddialarla ilgili, bu türden metinler üzerinde daha önce çok çalışanların olduğunu ancak Türkiye'nin İsrail ile ilişkilerin normalleşmesi için beklentilerinin açık ve net olduğunu söyledi.

 

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