3 PKK'lı için Paris'te cenaze töreni düzenlendi

Fransa'nın başkenti Paris'te öldürülen 3 PKK'lı için bugün Paris'in Villiers-Le-Bel banliyösünde tören düzenlenecek.

Palace De Villiers'ta saat 11.00'de başlaması planlanan cenaze töreninin 17.00'ye kadar devam etmesi bekleniyor. Cenazeler yarın (çarşamba günü) Charles De Gaulle Havaalanı'ndan İstanbul aktarmalı olarak Diyarbakır'a gönderilecek.

Öldürülen 3 kadın için perşembe günü de Diyarbakır'da cenaze töreni düzenlenecek. Buradaki törenin ardından toprağa verilmek üzere PKK'nin kurucularından Sakine Cansız Tunceli'ye, KNK temsilcisi Fidan Doğan Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine, Kürt Gençlik Hareketi Üyesi Leyla Şaylemez'in ise Mersin'e gönderilmesi bekleniyor.

Bazı televizyonlarda yer alan saldırıyı 3 kişinin gerçekleştirdiği şeklindeki bilgi ise Fransa Kürt Dernekleri Federasyonundaki bir yetkili tarafından yalanlandı. Ferderasyondaki etkili, polisin kendilerine saldırıyı gerçekleştirenlerin birden fazla kişi olduğunu ancak sayı belirtilmediğini söyledi. Polisin, cinayetlerin profesyonellerce işlendiğinin söylediğini ifade eden yetkili, bunların dışında kendilerine herhangi bir bilgi gelmediğini belirtti. Sokak kameralarının incelendiğini ve incelenen görüntülerin içinde faillerin olup olmadığı yönünde ise bir bilgi verilmediğini söyledi. Fransız yetkilileri tarafından konuyla ilgili olarak resmi bir açıklama yapılmazken Ulusal Organize Suçlar Bürosu terörle mücadele uzmanları araştırmalarını sürdürüyor. (cnnturk.com)