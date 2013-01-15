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3 PKK'lı için Paris'te cenaze töreni düzenlendi

Paris'te uğradıkları bir suikast sonucu hayatını kaybeden 3 Kürt kadın için Palace De Villiers'ta cenaze töreni düzenlendi

15 Ocak 2013 14:55

Fransa'nın başkenti Paris'te öldürülen 3 PKK'lı için bugün Paris'in Villiers-Le-Bel banliyösünde tören düzenlenecek.

Palace De Villiers'ta  saat 11.00'de başlaması planlanan cenaze töreninin 17.00'ye kadar devam etmesi bekleniyor. Cenazeler yarın (çarşamba günü)  Charles De Gaulle Havaalanı'ndan İstanbul aktarmalı olarak Diyarbakır'a gönderilecek. 

Öldürülen 3 kadın için perşembe günü de  Diyarbakır'da  cenaze töreni düzenlenecek.  Buradaki törenin ardından  toprağa verilmek üzere PKK'nin kurucularından Sakine Cansız Tunceli'ye, KNK temsilcisi Fidan Doğan Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine, Kürt Gençlik Hareketi Üyesi Leyla Şaylemez'in  ise Mersin'e gönderilmesi bekleniyor.

Bazı televizyonlarda yer alan saldırıyı 3 kişinin gerçekleştirdiği şeklindeki bilgi  ise Fransa Kürt Dernekleri Federasyonundaki  bir yetkili tarafından yalanlandı. Ferderasyondaki etkili, polisin kendilerine saldırıyı gerçekleştirenlerin birden fazla kişi  olduğunu ancak sayı belirtilmediğini söyledi.  Polisin, cinayetlerin profesyonellerce işlendiğinin söylediğini ifade eden yetkili, bunların dışında  kendilerine herhangi bir bilgi gelmediğini belirtti. Sokak kameralarının incelendiğini ve incelenen görüntülerin içinde faillerin olup olmadığı yönünde ise bir bilgi verilmediğini söyledi. Fransız yetkilileri tarafından konuyla ilgili olarak resmi bir açıklama yapılmazken  Ulusal Organize Suçlar Bürosu terörle mücadele uzmanları araştırmalarını sürdürüyor. (cnnturk.com)

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