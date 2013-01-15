Paris'te öldürülen 3 kadın PKK'lıyı 3 kişi mi öldürdü?

Eski milletvekili ve Kongra-Gel başkan yardımcısı Remzi Kartal, Fransız polisinin cinayeti 3 kişinin işlemiş olabileceği ihtimali üzerinde durduğunu söyledi.

Kayhan Karaca'nın ntvmsnbc'deki haberine göre, Kartal, Fransız polisi ile yaptığı telefon görüşmesinde kendisine bu olasılıktan bahsedildiğini, ancak şu an için sadece bir "kanaat" olduğunu söyledi.

Remzi Kartal'ın konuştuğunu belirttiği Fransız polisinin olayla ilgili ketumluğu dikkat çekici. Geçen seneki Muhammed Merah olayında anlık bilgi paylaşımı yapan polis, şimdiye dek cinayetlerle ilgili sadece otopsi sonuçlarının bir bölümünü açıkladı. Remzi Kartal ayrıca, polisin bu konuda kendisine, 'kısa süre içinde bilgi paylaşacağız' dediğini de aktardı.

Ayrıca gelen bilgiler, Fransız polisinin soruşturmayı Avrupa'nın diğer ülkelerine de kaydırdığı şeklinde. Başta, çok sayıda PKK yandaşı barındıran Almanya ve Belçika ile bilgi paylaşımı olduğu kaydedilirken, bu durumun, 'işin arkasında PKK'lı başka çevreler mi var?' sorusunu gündeme getirdiği belirtiliyor.



Senaryolar



Öte yandan, henüz sıcakken olaya çok yakın ilgi gösteren Fransız basınının ilgisi, şu an için ordunun Mali'ye yönelik askeri operasyonu ve eşcinsel evliliği hakkındaki tartışmalara kaymış durumda ancak olası senaryolar da hala kendisine yer buluyor.

Örgüt içi hesaplaşma ve Tükiye'deki derin devlet olasılıklarının yanına, diğer ülkelerin istihbarat örgütlerinin işi olabileceği ihtimali de eklenmiş durumda. İmralı sürecine gönderme yapılarak, 'Kürt sorununun çözülmesi kimin işine gelmez?' sorusu soruluyor ve İran ile Suriye öne çıkarılıyor. Kürt sorunuyla barışık bir Türkiye'nin, Kürt nüfusu barındıran bu ülkeler için kabus senaryosu olacağı ifade ediliyor.



'Ortaya çıkaramazsak kızmayın'



Bu arada olay sonrası Paris'e gelen BDP Eşbaşkanı Selahahtin Demirtaş'ın, Fransa İçişleri Bakanı Manuel Valls ile birebir görüşmesinde, olayın kısa sürede aydınlatılmasını istediği, bakanın da "Kime dokunursa dokunsun, ne olsursa olsun ortaya çıkarılacak" dediği ve "Ama tersi olursa da sakın bize kızmayın" diye eklediği kaydedildi. Demirtaş ve beraberindekilerin bakanı samimi bulduklarını ifade ettikleri de edinilen bilgiler arasında.



Bugün tören düzenlenecek



Cenazeler için Fransa'daki son tören bugün Paris'in kuzeydoğusundaki Villiers-le-Bel (Vilye Lö Bel) kasabasında düzenlenecek. Cenazelerin sabah adli tıptan alınarak anma töreninin yapılacağı salona getirileceği, törenin akşam saatlerine kadar süreceği, cenazelerin çarşamba sabahı Paris-Roissy-Charles de Gaulle havalimanından İstanbul aktarmalı Diyarbakır'a gönderileceği ve akşam saatlerinde Diyarbakır'a ulaşacağı belirtiliyor. Diyarbakır'da çarşamba akşamı karşılama, perşembe günü ise anma töreni düzenlenecek. Cenazeler daha sonra memleketlerine gönderilecek. Fransa'daki anma törenine Almanya ve Benelüks ülkelerinden de katılım olması bekleniyor.



Doğan'ın ailesi AP'de ağırlandı



Öte yandan öldürülen kadınlardan Fidan Doğan'ın ailesi dün akşam Strasbourg'da Avrupa Parlamentosu'nda (AP) ağırlandı. AP başkanı Martin Schulz, AP'nin genel kurul toplantılarının açılışında Doğan'ın Fransa'da yaşayan annesi, babası ve kardeşlerine taziye mesajı okudu. Schulz, mesajında "Acınızı paylaşıyor ve başsağlığı diliyorum" dedi. Doğan'ın ailesi daha sonra AP Sol Grubu'nun (eski adıyla Komünist Grup) grup toplantısına da davet edildi. Bu toplantı sırasında, öldürülen 3 kadın için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.