Paris'teki üç cinayet 7.65 mm çapında, tek tabancayla işlenmiş

Fransa'nın başkenti Paris'te 3 PKK'lı kadının öldürülmesiyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Fransız yetkililer suikastın 7.65 mm çapında, tek tabancayla yapılmış olma ihtimali üzerinde duruyor.

Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Şaylemez’in öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturmada yeni ayrıntılara ulaşıldı.

ntvmsnbc.com'da Fransız adli makamları, suikastın tek tabancayla yapılmış olduğu ihtimali üzerinde duruyor.

Fransa'nın en büyük kanalı 'TF1'e konuşan adli kaynaklar cinayetin 7.65'lik otomatik silahla gerçekleştirildiğini söyledi.

Silahın içinde iki değişik marka mermi kullanıldığını belirten adli kaynaklar, "Suikastte tek silah kullanılmış olsa da bu olayın tek bir kişi tarafından yapıldığı anlamına gelmiyor" dedi.

Zil ve kapı otomatiği tahrip edilmiş

Cinayetlerin soğukkanlılıkla işlendiğini belirten Fransız polisi, olay günü PKK'lıların kaldığı dairenin zili ve kapı otomatiğinin infaz öncesi kullanılamaz hale getirildiğini belirledi.

Emniyet birimlerine göre bunun nedeni infaz öncesinde ve infaz sırasında davetsiz ziyaretçilerin gelmesini engellemek.

Öldürülen PKK'lı kadınların cenazeleri yarın İstanbul aktarmalı olarak Diyarbakır'a gönderilecek. Törenin ardından Sakine Cansız Tunceli'de, Fidan Doğan Elbistan'da, Leyla Şaylemez Mersin'de defnedilecek.