T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Paris saldırısını İran ya da Rusya gizli servisleri yapmış olabilir'

AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, Paris suikastini Rusya ya da İran gizli servislerinin yapmış olabileceğini belirterek, bu saldırının süreci etkilememesi gerektiğini söyledi

14 Ocak 2013 16:26

AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, Paris'te PKK'lı 3 kadının öldürülmesinin arkasında Türkiye'nin bölgesel güç dengesi içerisinde etkili olmasını istemeyen Rusya ve İran gizli servislerinin olabileceğini söyledi. Ensarioğlu, "PKK içindeki çatışma ise ortaya çıkar ama gizli servislerin işi ise ortaya çıkmaz. Bu saldırının süreci etkilememesi lazım; şu an itibariyle hükümet de, Öcalan da kararlı görünüyor" dedi.

Ensarioğlu, Fransa'nın başkenti Paris'te, aralarında PKK'nın kurucularından Sakine Cansız'ın da bulunduğu 3 kadının öldürülmesini değerlendirdi. Ensarioğlu, Paris'teki cinayetlerin Kürt sorununun çözümü için İmralı'da başlatılan süreci provokeye yönelik olduğunu belirterek, "Birkaç ihtimal var tabii. İhtimallerden biri, örgüt içi hesaplaşma olduğuna dair bilgiler var. Geçmişte buna benzer şeyler örgüt içinde yaşandı. Ama örgüt içindeki infazların hiçbiri de karanlık kalmadı. Örgüt içi bir çatışma ise bu mutlaka açığa çıkar. Yok ama gizli servislerin yaptığı bir saldırı ise ki yöntem olarak onu andırıyor, ortaya çıkmama olasılığı yüksek duruyor" diye konuştu.

 

'Gizli servislerin işine benziyor'

 

Cinayetlerin arkasında Rusya ve İran gizli servislerinin olabileceğini söyleyen Ensarioğlu, şöyle konuştu:


"İran ve Rusya, Türkiye'nin bölgedeki yeni üstlendiği rol ve güç dengeleri açısından iki blokun işine gelmiyor. Geçmişte de PKK ile çatışmaların sürmesi anlamında bir anlaşmaları olduğu söyleniyordu. Türkiye'deki çatışmaların ve şiddetin son bulacak olması, Türkiye'yi çok ciddi bir bölgesel güç haline getirir. Bu da onların işine gelmez. Suriye'de olan hadise ve Ortadoğu'daki gelişmeler soğuk savaş yılları gibi Rusya ve Amerika'nın başka ülkeler üzerinden çatıştığı bir sürece benziyor. Bugün de Türkiye'nin en yumuşak karnı ve tek çatışma alanı PKK'dır. PKK ile olan çatışmalarda bütün enerjisini oraya harcamaktadır. Bu da Türkiye'yi bölgesel güçler dengesinde zayıf düşürüyor. Bu bir analizdir, bunları belgeler ışığında delillendirmek mümkün değildir. Gizli servislerin işine benziyor. Öyle ise ortaya çıkmaz. Burada yapılan yorumlarda en güçlü şüpheli ise Rusya ve İran gizli servislerin işin olabileceği yönündedir."

 

'Süreç etkilenmeyecek'

 

Ensarioğlu, Paris'teki cinayetlerin süreci etkileyip etkilemeyeceğinin tarafların iradesine bağlı olacağını belirterek, "Bu tür provokasyonlar bu süreçleri sabote etmeyi amaçlar. Ama taraflar güçlü bir irade ortaya koyarsa, elini çabuk tutup her şeye rağmen kararlı bir irade beyan ederse, bütün provokasyonlara rağmen kararlılıkla sürerse, bu provokasyonların hedefine ulaşmadığını gören provokatörler bunlardan vazgeçer. Ama tereddüt gösterip duraklarsanız, provokasyonlar amacına ulaşır, o zaman bunun sayısı da artar" diye konuştu.

Ensarioğlu, süreçte duraklama olacağını sanmadığını da ifade ederek, "Bugün itibariyle hükümet de kararlı görünüyor, PKK cephesi zaman zaman tereddütler yaşansa da, şu an için en azından Öcalan ve Öcalan'ın yürüttüğü süreç kararlı görünüyor" dedi

ETİKETLER

galip ensarioğluparissakine cansızleyla söylemezfidan doğan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24