Sakine Cansız'ın cenazesine soruşturma

Fransa’da suikast sonucu öldürülen PKK kurucularından Sakine Cansız için Tunceli’de yapılan cenaze töreni ile ilgili Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı ve Malatya Özel Yetikili Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Fransa’nın başkenti Paris’te 9 Ocak 2013 tarihindeki suikastte öldürülen 3 PKK’lıdan Sakine Cansız için Tunceli’de 18 Ocak’ta yapılan cenaze töreni hakkında soruşturma başlatıldı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine Tunceli Emniyet Müdürlüğü, Bağımsız Van Milletvekili ve DTK Eşgenel Başkanı Aysel Tuğluk, BDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, BDP Tunceli İl Başkanı Şerafettin Halis, BDP’li Tunceli Belediye Başkanı Edibe Şahin ve Pir Sultan Abdal Dernekleri Genel Başkanı Kemal Bülbül’ün cenaze töreninde yaptığı konuşmayı incelemeye aldı.

Yapılan konuşmalarda suç unsurunun tespit edilmesi durumunda, dokunulmazlıkları bulunan 2 milletvekili hakkında fezleke hazırlanarak Adalet Bakanlığı’na gönderilecek. Diğer konuşmacılar hakkında da gerek görülürse dava açılacak.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma devam ederken, Malatya Özel Yetkili Başsavcılığı'nın da PKK’lı Sakine Cansız’ın cenaze töreniyle ilgili soruşturma başlattığı belirtildi. Bunun üzerine özel yetkili savcılık, Tunceli Cumhuriyet Savcılığı’nın başlattığı soruşturma dosyasını alarak birleştirdi.

Tunceli Emniyet Müdürlüğü, Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı üzerine hazırladığı dosyayı Malatya’ya gönderecek