François Hollande'ın 'aşk kaçamağı' film oluyor

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın geçtiğimiz yıl ortaya çıkan aktris Julie Gayet ile yaşadığı aşk ilişkisi hala gündemde. Cumhurbaşkanı’nın eski sevgilisi, gazeteci yazar Valerie Trierweiler’ın kendisinin nasıl aldatıldığını ve sevgilisi Cumhurbaşkanı ile yaşadıklarını anlattığı ‘Bu An İçin Teşekkürler’ adlı kitabı piyasada büyük ilgi görmüştü.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, Hollande’ın başında kask ve küçük motoruyla sevgilisine yaptığı ziyaretlerin basında yansıması iktidarda olan Sosyalist Partisi Başkanı ve Cumhurbaşkanı Hollande’ı bir hayli sarsmıştı. Fransa basınında son bir hafta içinde çıkan haberlerde yine cumhurbaşkanın aşk kaçamağı gündemin zirvesindeki yerini koruyor.

Piyasaya çıkan kitabın 730 bin satışla büyük ilgi görmesiyle yaşananların beyaz perdeye yansıması için kollar sıvandı. Fransız aktris, senarist Saida Jawad’ın hazırlayacağı sinema filmi cumhurbaşkanı François Hollande’nin aşk kaçamağı ve aşk ıstırabı çeken eski sevgili Valerie Trierweiler’in hayatını anlatıyor.

‘Güçlü bir kadının aşk mücadelesi’

Sanatçı Saida Jawad’a göre sinema filmi 'polemik yaratan' bir film olmayacak. Güçlü bir kadının aşk mücadelesini anlatacak. Jawad filmiyle ilgili, “Filmde çok ayrıntı beklemeyiniz. Ama yeni ipuçları, yenilikler göreceksiniz. Buna hazır olunuz” açıklamasını yaptı.

Aşk kaçamağından tam bir yıl sonra çekilecek olan film; yaşanan aldatma, kaçamak ve aşkların bazen nefret, intikam alma hatta yeniden aşık olmaya yönlendirdiğini anlatacak. Filmin ne zaman gösterime gireceği ise henüz belli değil.

Fransızlar ise liderlerin aşk kaçamaklarından pek rahatsız görünmüyor. Eşlerin aldatılması, metres hayatı ve cumhurbaşkanın yaşadığı Elysee Sarayı’nın geçmişteki kötü şöhretinden ziyade, devlet liderinin görevini başarıyla sürdürmesi Fransızlar için daha fazla önem taşıyor.



