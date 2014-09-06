Eski Fransa ‘First Lady’sinin Hollande’ı anlattığı kitap, Harry Potter’ı geçti

Fransa’da 200 bin adet basılan Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande’ın eski sevgilisi Valerie Trierweiler’ın yazdığı kitap dün piyasaya çıktı ve daha öğle saatlerinde tükendi. "Merci pour Ce Moment/Bu an için Teşekkürler" adlı kitabı, Fransa'da satış rekorları kırdı. 5 yıl önce Harry Potter’ın ilk gün satışlarını geçti.

Sırlarının anlatıldığı ‘intikam kitabı’ nedeniyle tam bir kara hafta yaşayan Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande’ın 9 gün önce atadığı Dış Ticaret Bakanı Thomas Thevenaud da bir vergi yolsuzluğu nedeniyle istifa etmesi de ülkede yaşanan iktidar krizini alevlendirdi.

Le Figaro gazetesi için yapılan son ankette Hollande’a destek 5 puan gerileyerek yüzde 13’e düştü. Hollande, kendisine ait ‘5’inci Cumhuriyetin en az sevilen Cumhurbaşkanı’ rekorunu egale ederken, istifa eden bakan Thevenaud da en kısa süre görevde kalan bakan rekoruna imza attı. Paris’te fırtına eserken, kritik NATO toplantısına katılan ve hayli zor duruma düşen Hollande, yakınlarına “Dehşete kapıldım” dedi. Hollande’ın, kitap hakkında suç duyurusunda bulunmayacağı belirtildi. Trierweiler, 317 sayfalık kitabının 48’inci sayfasında, Hollande’ın Türkiye gezisine hangi psikoloji ile geldiğini de gözler önüne seriyor.

Hürriyet gazetesinden Arzu Çakır Morin'in haberine göre, Trierweiler, ayrılık haberinin ardından kaldırıldığı hastaneden çıktıktan sonra, Hollande ile Elysee’deki görüşmesini anlatıyor:

‘Ortak mesajı reddettim’

“25 Ocak Cumartesi, kalbim sıkışıyor. Bu sefer son. Hindistan gezisi için gereken kıyafetleri almak için Elysee’deki özel apartmanımıza gidiyorum. Bir kez daha orada, ağır bir atmosferde görüşüyoruz. Ortak bir ayrılık mesajı yayınlamamız konusunda ısrar ediyor, ben reddediyorum. Hindistan gezimi iptal etmemi istiyor. ‘Orada çok gazeteci olacak’ diyor. Benden ayrılmaya çalışıyor ve tek düşündüğü gazetecilerin onu izlemesi, beni değil. ‘Ne olmuş yani? Belki senin Türkiye’de olduğundan daha fazla gazeteci beni izleyecek’ diyorum. Onu kızdırmaya çalışıyorum. Bana onlara ne diyeceğimi soruyor.

‘Henüz bilmiyorum’ diyorum. Tek başına hazırladığı her biri hançer gibi saplanan 18 kelimelik ayrılma mesajını bana okuyor. Bağırıyorum, ‘Bunu mu açıklamak istiyorsun, git ne istersen yap’ deyip ayağa kalkarak kaçmak istiyorum. Beni yakalamaya durdurmaya çalışıyor. ‘Böyle ayrılmayalım diyor’. Hatta geceyi son kez beraber geçirmeyi öneriyor. Gözlerim yaşlarla dolu, son bir güçle arkamı dönmeden kaçıyorum” diye anlatıyor. Hollande bu ağır gecenin ardından 27 Ocak 2014 tarihinde Türkiye’ye resmi ziyaret için hareket ediyor. Gün boyu Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, işadamları, Başbakan Tayyip Erdoğan, Galatasaray Üniversitesi akademisyenleri ile görüşürken aklı hep Paris’te. Legion d’Honneur nişanı taktığı Candan Erçetin’in Trierweiler’in en sevdiği ‘La Vie en Rose’ şarkısını dinlerken bile Trierweiler’e SMS göndermeyi ihmal etmiyor.

Hollande: Yoksulların hizmetindeyim

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, NATO Zirvesi’nde düzenlediği basın toplantısında eski sevgilisinin yazdığı kitapla ilgili ilk kez konuştu. Hollande, kitapta, yoksulları küçümsediği ve onları ‘Les sans-dents’ (Dişsizler) diye andığı iddiasını ciddiye aldığını söyledi. Fransa lideri, “Bütün politik hayatımı inşa ettiğim ilkelere, bütün görevlerimde en kırılgan, en mütevazi, en yoksul kesimlerle kurduğum insani ilişkilerin sorgulanmasına asla izin vermem. Ben yoksulların hizmetindeyim. Bu benim varlık nedenim” dedi. Hollande, “Bir bakanınızın istifası, kitap skandalı ve anketlere rağmen 2 yıl daha koltukta kalabileceğinizi düşünüyor musunuz?” şeklindeki soruya da, “Hiçbir anket halkın bana verdiği görevi durduramaz. Sonuna kadar götüreceğim” karşılığını verdi.