Eski Fransa 'First Lady'si: Hollande yoksulları 'dişsizler' diye çağırırdı

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande tarafından aldatılan eski 'First Lady' gazeteci Valeri Trierweiler’in yazdığı kitap, tartışma yaratmaya devam ediyor. İnternet üzerinden sipariş rekorları kıran kitabın, ortaya çıkan yeni bölümlerinde sosyalist lider Hollande'la ilgili olarak yer alan “François yoksulları sevmez, onları ‘les sans-dents/dişsizler’ diye çağırırdı” ifadeleri Fransız solunu ve sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

‘Cosette' adını takmış

Arzu Çakır Morin'in Hürriyet'te yer alan haberine göre, Trierweiler’in kendisini önce aldatan sonra terk eden Hollande’dan adeta intikam aldığı kitabı “Merci Pour Ce Moment/ Bu An İçin Teşekkürler” ile Hollande’ın ‘normal cumhurbaşkanı’ imajını ciddi oranda yaraladığı belirtiliyor. Zira, Trierweiler, kitapta ‘politik olaylar karşısında aşırı yorgunluktan sümenaj olmuş, danışmanlarının arkasına saklanan, yoksullarla dalga geçen, lüks düşkünü, ahlaksız ve ilkesiz bir Hollande” imajı çiziyor. Hollande’ın ‘dar gelirli ailesi nedeniyle kendisine Victor Hugo’nun ünlü romanı Sefiller’deki ‘Cosette’ adını taktığını anlatan Trierweiler, “Normal cumhurbaşkanı mı? Tümüyle hayatın gerçeklerinden kopuk bir adam. Kendisini, zenginleri sevmeyen solcu bir adam olarak gösteriyor. Ama özel yaşamında, büyük gurur duyduğu espri anlayışıyla, yoksullar için ‘les sans-dents/dişssizler’ (eskiden soyluların parasızlıktan dişini yaptıramayan yoksul kesim için kullandığı bir deyim) diye alay ederdi” dedi. Trierweiler, Hollande’ın ‘amatör bir lüks düşkünü, lüks otel ve restoranları seven’ biri olduğu iddiasını da “Hatırlıyorum, bir akşam, aileme Noel yemeğine gittik. Bana alaycı bakışlarla dönerek, ‘Massonneu ailesinin durumu hiç de parlak görünmüyor!’ dedi. İktidarla birlikte insanlığından ve gerçeklerden uzaklaştı” ifadeleriyle aktarıyor.

‘Dişsizler' tabirine öfke

Trierweiler’in kitabında Hollande’ın yoksullar için ‘dişsizler’ deyimini kullandığı iddiası büyük öfke topladı. Sosyal medyada hızla yayılan deyim için Twitter üzerinden açılan “#SansDents” etiketi, sadece iki saatte 3 bin 500 kez paylaşılarak ‘en çok paylaşılan başlıklar’ (Trending Topics) arasına girdi. Facebook üzerinde oluşturulan ve Elysee Sarayı önünde protesto eylemine çağıran ‘Les Sans-Dents’ adlı hesabı da birkaç saat içinde binlerce kişi tarafından takibe alındı.

Devrime atıf

Twitter üzerindeki yorumlarda, Hollande’ın ‘dişsizler’ deyiminin, Sarkozy’nin ‘Defol git zavallı aptal’ deyiminden daha incitici olduğu dile getirildi. Bazı kullanıcılar, Fransız Devrimi’ne gönderme yaparak deyimi kafası kesilen Kraliçe Marie-Antoinette’in tarihe geçen ‘ekmek yoksa pasta yesinler’ deyimine benzetti.

Royal savundu muhalefet kızdı

Anketlerde popülaritesi zaten yüzde 17’ye düşan Hollande’ı, aynı kitapta, hakkında ‘Hollande’ı desteklemek için para kopardığı’ iddia edilen 30 yıllık hayat arkadaşı ve dört çocuğunun annesi Çevre Bakanı Segolene Royal destekledi. Royal, “Ben bu faydasız kitap hakkında konuşup tartışmayı alevlendirmeyeceğim” dedi. Başbakan Manuel Valls de, “Bu özel hayatı gözler önüne seren kitap tartışmanın seviyesini de düşürüyor” dedi. Muhalefetten en sert eleştiri ise Ulusal Cephe Partisi’nin (FN) aşırı sağcı lideri Marine Le Pen’den geldi. Le Pen, “Bu, Fransa adına utanç verici bir kitap. Hem konuşanı, hem konuşulanı yerin dibine batırıyor. Kişisel bir intikama cumhuriyet alet ediliyor. Tam bir seviyesizlik yarışı. Dişsizler benzetmesine gelince, eğer gerçekse, Hollande’ın imajı kendi tabanında çöker” dedi.

Tek cümlelik SMS: Mahvoldum

Fransız Le Parisien gazetesinin haberine göre Cumhurbaşkanı Hollande kitabı dün sabah eline alıp sayfalarına göz attıktan sonra bir yakın dostuna tek cümlelik bir SMS mesajı gönderdi. Mesajda, ‘Ben mahvoldum’ (Je suis catastrophÈ) ifadesi yer alıyordu.