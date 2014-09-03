Hollande'ın aşk defteri kapanmıyor



Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın eski hayat arkadaşı ve eski First Lady Valerie Trierweiler'ın kitabının adı "Bu Anlar İçin Teşekkür Ederim" (Merci pour ce moment) adını taşıyor. Gazeteci Treiweiler'ın, Hollande ile olaylı biten ilişkilerinin ayrıntılarını yazdığı 320 sayfalık kitabın bir hesaplaşma olduğu sanılıyor.

Trierweiler'ın çalıştığı Paris Match adlı dergi, perşembe günü piyasaya sürülecek kitaptan bazı bölümlere yer verdi. Dergide, Fransız oyuncu Juliet Gayet ile yaşadığı aşk nedeniyle ayrıldıkları iddia edilen çiftin özel hayatıyla ilgili bilinmeyen ayrıntılar olduğu belirtiliyor. Dergide kitabın adında olduğu gibi Hollande'ın Valerie Trierweiler'e yazdıklarından dolayı teşekkür etmeyeceği yorumu da yapılıyor.

Trierweiler, kitabında Hollande'ın maço ifadeler kullandığını, Juliet Gayet ile yaşadığı gizli ilişkisiyle ilgili yalanlar söylediğini ve ilişkilerinin ocak ayında noktalanmasından sonra Hollande'ın yeniden ilişkisini kurtarma girişiminde bulunduğunu anlatıyor.

Le Monde gazetesi ise kitabın bomba etkisi ya da skandal yaratmayacağı yorumunu yaptı. Ancak gazete, Hollande'la ilgili bazı detayların özel hayatının yanı sıra siyasi kişiliğine de olumsuz etkileri olabileceğine dikkat çekti. Le Monde, Valerie Trierweiler'ın kitabında, "François zenginleri sevmiyormuş gibi görünüyor, ancak gerçek hayatta sevmedikleri fakirler. Sosyalistlerin adamı özel hayatında oldukça farklı" sözlerini örnek gösteriyor.

Kitapla ilgili Elysee Sarayı'ndan yapılan ilk açıklamada, eski First Lady'nin yazdığı kitaptan Cumhurbaşkanı Hollande'ın haberinin olmadığı vurgulandı. Fransa'daki rekor işsizlik ve mali krize karşı etkisiz kalmakla eleştirilen ve hatta hükümet içinde tasarruf programına karşı çıkılan Hollande'ın 2017 seçimleri öncesi imajının zarar görebileceği belirtiliyor.

Valerie Trierweiler ve François Hollande'ın ilişkilerinin sona ermesi, dünya basınında geniş yer bulmuştu. Çiftin ilişkileri Hollande'ın Fransız oyuncu Juliet Gayet ile yasak aşk yaşadığı iddiaları üzerine bitmiş ve ocak ayında yollarını ayırdıkları duyurulmuştu.