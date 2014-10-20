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Dünya

Fransa Cumhurbaşkanı Hollande'dan eski eşine: Pimi çekilmiş bomba

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, yazdığı kitapla imajını zedeleyen eski eşi Valerie Treirweiler, yeni bir kitap yazmasından endişeli

20 Ekim 2014 01:03

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, eski eşi Valerie Treirweiler'i "pimi çekilmiş bomba" olarak nitelendirdi.

NTV'nin haberine göre, eski hayat arkadaşı için "pimi çekişmiş bomba" ifadesini kullanan Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, yazdığı kitapla kendisine büyük zarar veren eski hayat arkadaşının yakından ve sürekli takip edilmesi için emir verdi.

Fransa medyasına yansıyan haberlere göre, Cumhurbaşkanı Hollande, eski hayat arkadaşı Valerie Treirweiler'in yeni bir kitap daha yazarak kendisine daha fazla zarar vermesinden endişeli.

Treirweiler'in "Bu An İçin Teşekkürler" adlı kitabının Hollande'ı Sosyalist Parti içindeki isyan, terör tehditleri ve işsizlikten çok daha fazla sarstığı belirtiliyor.

Hollande'a yakın kaynaklar da, "Böyle bir şey beklemiyordu, çok büyük bir şok oldu" sözleriyle tepkilerini dile getiriyor.

 

Elysée Sarayı'nda cadı avı

 

Fransız Le Monde gazetesi, Elysée Sarayı'nda cadı avının yürütüldüğünü Treirweiler'în adının anılmasının Saray koridolarında büyü yapılmış gibi büyük korku ve paniğe neden olduğunu iddia ediyor.

Valerie Treirweiler 8 yıl birlikte olduğu Hollande ile ilgili yazdığı ve yok satan kitaptan 1 milyon 300 bin Euro kazanmıştı.

Kitapta Hollande için olumsuz bir tablo çizilirken cumhurbaşkanı duygusuz olarak tanımlanıyor. Ayrıca kitapta Hollande'ın yoksulları hor gördüğü ve onları "dişsizler" olarak adlandırdığı da ifade ediliyordu.

 

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