Eski Fransa First Lady'si Trierweiler: Ben de Hollande'ın metresiydim

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande’ın aktris Julie Gayet’in evi önünde motosikletle yakalanmasının ardından 9 yıllık ilişkisi sonra eren eski Fransa First Lady’si Valery Trierweiler, İngiliz Daily Mail gazetesine konuştu.

Hollande hakkında yazdığı kitapla Hollande’ın pimi çekilmiş bomba gibi’ yorumuna neden olan Trierweiler, kendisinin de bir dönem Hollende’nin metresi olduğunu ve Julie Gayet’i oldukça iyi anladığını ifade etti. Trierweiler’ın açıklamaları şöyle:

Bu yılın Ocak ayına kadar birçok kadın benim muhteşem bir hayat yaşadığımı, Beyaz Saray’da Michelle Obama ile yemek giyip tüm günümü Dior ve Yves Saint Laurent tasarımı kıyafetler deneyerek geçirdiğimi düşünüyordu. Bunların hepsi First Lady olmanın bir parçasıydı. Hollande ile evli değildik ama delicesine aşıktık. Hiçbir başka erkek için kalbim böyle atmamıştı. Onunla sonsuza kadar olacağımı düşünüyordum.

Saat 3’te evde ol konuşalım

İlişkimiz 9 yıl önce başlamıştı. Herkes o dönemde siyasi olarak Hollande’ın bittiğini düşünüyordu. 2012’de cumhurbaşkanı seçildiğine inanamadık. Ama masal çabuk bitti. Benim için cehennem Ocak ayında cep telefonuma gelen bir SMS ile başladı. Çok yakın bir arkadaşım Hollande’ın Julie Gayet isimli bir aktrisle ilişkisi olduğunu, buna ilişkin fotoğrafların bir magazindergisinde yayınlanacağını yazmıştı. Hemen mesajı François’a gönderdim. Başına da ‘Kötü bir şey yapmadın değil mi?’ diye yazdım.

Gelen cevap, ‘Hayır hiçbir şey yapmadım’ şeklindeydi. Akşam yemeğinde bunun konusunu bile açmadık. Ama ertesi gün yine aynı arkadaşımdan bir mesaj daha geldi. Hollande’ın motosikletiyle Gayet’nin evi önünde çekilmiş fotoğrafının Closer dergisinde yayınlanacağını belirtiyordu.

Bu mesajı da Cumhurbaşkanı’na gönderdim. ‘Saat 3’te evde ol, konuşalım’ diye yanıt geldi.

‘Gayet’yi anlıyorum ben de metrestim...’

9 yıl önce Hollande 20 yıllık hayat arkadaşı Segolene Royal’e Trierweiler için veda etmişti. Gazetecilik yapan 26 yaşındaki Valery’ye o zaman Segolene ‘Sakın beni aptal yerine koyma’ demişti. First Lady de şimdi kendisiyle yüzleşirken şu ifadeleri kullandı: Hollande bana aşık olduğunu söylediğinde ben de evliydim ve 3 çocuğum vardı. Buna rağmen kaçamak yaptık. Segolene her şeyi anlayıp beni aradığında telefonlarına çıkmadım. Ben de Gayet’yi aradığımda açmadı. Onu anlıyorum. Ben de Hollande’ın metresiyken öyle davrandım.

Clintonlar gibi yapalım

Evde görüştüğümüzde aramızda şöyle bir diyalog geçti:

- Evet?

- Söylenenler doğru.

- Nasıl doğru! O kızla yatıyor musun?

- Evet.

- Nasıl olur? Ne zamandan beri?

- 1 ay oldu.

- Clintonlar gibi yapalım. Kamuoyunun önüne çık. Özür dile. Onu bir daha görmeyeceğini söyle. Seni affedeyim. Yeniden başlayalım.

- O kadar güçlü değiliz. Beni hiçbir zaman affedemezsin.

- Fabrikalar kapanırken, işsizlik artarken sen her fırsat bulduğunda metresinin kollarına koşacaksan nasıl cumhurbaşkanlığı yapacaksın?

- Bunları söylemeyi bırak. Hepsinin farkındayım.

‘Artık evin değil’

Bu konuşmada bile bana yalan söylemişti. Önce ilişkilerinin 3 aydır, sonra 6 aydır, sonra da 1 senedir devam ettiğini itiraf etti. Sabah kalkıp TV’yi açtığımda birinci haberdik. Banyoya koşup uyku ilaçlarının olduğu şişeyi aldım. Hepsini içmeye çalışırken arkamdan yetişti ve şişeyi elimden almaya çalışınca ilaçlar yere savruldu. Daha sonra yarı koma halde hastanedeydim. Beni sonunda ziyarete geldiğinde onunla katılmamız gereken davete geleceğimi söyledim. ‘ Gelemezsin’ dedi. Zaten yataktan kalkmamam için beni uykuda tuttuklarını öğrendim. Tüm bu yaşananlardan önce dedikodular kulağıma geldiğinde 2013 Mart’ta Gayet ile kendim konuşmak istedim. Onu aradığımda bana, ‘Sizin kadar benim için de rahatsız edici şey söylenti. Bu dedikoduları çıkaranları dava edeceğim’ dedi. İnsanlar ne kadar kolay yalan söylüyor. Hollande ile son görüşmemiz Elysee Sarayı’ndan önce Hollande ile beraber yaşadığımız Paris’teki evde oldu. Ondan anahtarlarını vermesini istedim. ‘Sen beni hayatından attın. Burası artık senin evin değil. Artık ben de kimi istersem evime davet edeceğim. Özgür olacağım’ dedim. Bunları duymak hiç hoşuna gitmemişti.