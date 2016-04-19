Financial Times yazarı Rachman: Merkel basın özgürlüğünü korumalı

İngiliz Financial Times gazetesinin yazarlarından Gideon Rachman, Almanya Başbakanı Angela Merkel'i, komedyen Jan Böhmermann hakkında 'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten' soruşturma açılmasına izin verdiği için eleştirdi.

Almanya Başbakanının hata yaptığını vurgulayan Rachman, soruşturmanın gelecekte tehlikeli bir emsal teşkil edeceğini yazdı.

Rachman, yaklaşık 10 yıldır Financial Times'ta Salı günleri yayımlanan köşe yazılarında dünyada önemli gördüğü gelişmelere değiniyor.

Gideon Rachman'ın "Merkel basın özgürlüğünü korumalı" başlıklı son yazısından bazı satırlar ise şöyle:

"Böhmerman davası, otoriter eğilimleri Batı'ya ihraç etme çabası olarak öne çıkıyor. Bu olaya tek seferlik bir gelişme olarak bakılabilir."

"Atıl bir Alman yasası, alıngan Türkiye Cumhurbaşkanı ve Berlin'in göçmen anlaşmasını ayakta tutma çabaları bu olayı doğurdu."

"Ancak Almanya Başbakanı Angela Merkel, Böhmermann'ın soruşturulmasına izin vererek, yeni bir kapıyı araladı. O yüzden bu olayın devamının gelmesi de olası."

"Avrupa'nın dünyadaki itibarı kaybolup gider"

"Avrupa'nın Türkiye, Rusya ya da Suudi Arabistan gibi ülkelerden gelen tehditleri önemsemeden geçtiği zengin, güçlü günler artık geride kalmış durumda. Bu da Avrupa'yı dış güçlerin baskılarına karşı çok daha kırılgan hale getiriyor."

"Eğer Türkiye'nin göçmen anlaşması sayesinde elinde büyük kozlar tuttuğunu düşünenler varsa bir de Çin'in elindeki kozlara baksınlar. Çin'in ekonomik gücü arttıkça, Avrupa üzerindeki etki alanı da genişliyor."

"Gelecekte ifade özgürlüğünün korunması hem zaman hem de mali kaynakları tüketebilir. Diplomatik açıdan baş ağrısı olabilir."

"Adım atılmazsa Avrupalılar sakin yaşantılarını sürdürürler ancak aynı zamanda kendilerine saygılarını da yitirirler. Bunun sonucunda da Avrupa'nın dünyadaki itibarı kaybolup gider."