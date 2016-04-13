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Dünya

Erdoğan’a ‘şiir’ yazan Alman komedyene sanatçılardan destek

70 sanatçı ve ünlü isim Böhmermann'a destek verdi

13 Nisan 2016 23:22

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında okuduğu şiir nedeniyle Türkiye'nin Almanya'ya sözlü nota verdiği ve Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Alman komedyen Jan Böhmermann’a sanatçılardan destek geldi.

70 sanatçı ve ünlü isim, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki şiiri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Alman ikinci televizyon kanalı ZDF sunucusu Jan Böhmermann'a destek amacıyla Die Zeit gazetesinde bir açıklama yayımladı.

'Jan Böhmermann'ın Erdoğan'a yönelik şiirine dair eleştirilerin yeri ülkedeki gazetelerin kültür-sanat sayfalarıdır, Mainz'daki mahkeme salonu değil' denen açıklamayı imzalayanlar arasında ünlü oyuncular Matthias Brandt, Jan Josef Liefers, Christian Ulmen ve Katja Riemann'ın yanı sıra, sunucu Klaas Heufer-Umlauf, Joko Winterscheidt, piyanist Igor Levit ve Yunanistan eski Maliye Bakanı Yannis Varoufakis de bulunuyor.

"103. madde kaldırılsın"

Sanatın suç duyurularından çekinilerek, sansür ve otosansür mekanizmaları arasında yapılamayacağını ifade eden açıklamada, 'yabancı devlet adamına hakaret' suçunu düzenleyen Alman Ceza Yasası'nın 103. maddesinin kaldırılması da talep edildi.

Alman gazete yayıncıları da Böhmermann hakkında soruşturma açılan Alman Ceza Yasası'nın 103. maddesinin kaldırılmasını talep etti. Sosyal Demokrat Parti de dün yaptığı açıklamada, aynı maddenin silinmesi gerektiğini belirtmişti.

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