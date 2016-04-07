Erdoğan şiiri nedeniyle ZDF’e suç duyurusu



Alman komedyen ve sunucu Jan Böhmermann’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı aşağılayıcı şiiri hakkındaki tartışmalar büyüyor. Böhmermann’ın ‘Neo Magazin Royale‘ adlı programında okuduğu şiir Alman kamu yayıncılık kuruluşu ZDF’te geçen perşembe günü yayınlanmış, ardından kanal söz konusu parodinin ZDF'in kalite ve mizah anlayışı ile bağdaşmadığı gerekçesiyle programı internetteki arşivinden çıkartmıştı.

Böhmermann’a yönelik kişisel suç duyurularının ardından ZDF yöneticilerine yönelik de suç duyurusunda bulunulduğu açıklandı. ZDF merkezinin bulunduğu Mainz kenti savcılığı, bu suç duyurularının da incelemeye alındığını bildirdi. Başsavcı Andrea Keller, konunun ‘yabancı devlet temsilcileri ve organlarına hakaret‘ şüphesiyle soruşturulduğunu kaydetti, ancak suç duyurularının ZDF yönetiminden kime yönelik olduğu konusunda bilgi vermedi.

Böhmermann, önemli bir bölümü bel altı ifadelerden oluşan şiiri okurken birkaç kez “Ama tabii böyle birşeye Almanya’da izin verilmez“ cümlesini yinelemişti. ZDF Program Direktörü Dr. Norbert Himmler, mizahın da bir sınırı olduğunu ve bu parodi ile bu sınırın aşıldığını belirterek, Böhmermann ile görüşüp söz konusu bölümün yayından çıkarıldığını duyurmuştu. Video, paylaşım sitesi youtube’dan da silindi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel konuyla ilgili yaptığı açıklamada, söz konusu şiirin ‘bilinçli bir şekilde incitici‘ nitelikte olduğu değerlendirmesi yapmıştı.

Mainz Savcılığı, delillerin güvenceye alınması için kanaldan görüntü kayıtlarının talep edildiğini bildirdi.

Alman Ceza Yasası'nın 103'üncü maddesi, yabancı devlet adamlarına hakaret kapsamında 3 yıla varan hapis cezası öngörüyor. Mainz Savcılığı dün de Böhmermann'a yönelik yirmi kişisel suç duyurusunda bulunulduğunu açıklamıştı.