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AKP Sözcüsü: O komedyene soruşturma izni verilmesini memnuniyetle karşıladık

"Söz konusu şahsın ifadeleri eleştiri değil, hakarettir"

15 Nisan 2016 23:33

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, mizahçı Jan Böhmermann’ın ZDF kanalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili okuduğu şiir nedeniyle yargılanmasına izin verilmesi hakkında "Doğru bir karar. Soruşturmaya izin verilmesini biz memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

Merkel, Erdoğan'a şiir yazan komedyen için 'hakaret' soruşturması açılmasını kabul etti

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Erdoğan’a yönelik hakaretler içerdiği iddia edilen şiiri hazırlayıp ZDF televizyonunda yayınlayan komedyen Böhmermann’ın yargılanmasıyla ilgili talebi kabul ettiğini açıklamıştı.

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Çelik’in açıklaması şöyle:

"Kuşkusuz bu karar, doğru bir karar. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na yapılan bir hakaret, milletimize ve devletimize karşı yapılmış bir saygısızlıktır. Söz konusu şahsın ortaya koyduğu ifadeler kesinlikle bir eleştiri değil, doğrudan hakaret etme amacıyla ortaya koyulmuş ifadeler. Bu soruşturmaya izin verilmesini biz memnuniyetle karşılıyoruz. Bunun doğru bir adım olduğunu düşünüyoruz. Siyasiler eleştirilebilir. Dünyanın her tarafından cumhurbaşkanları, başbakanlar eleştiriliyor. Fakat doğrudan hakaret kastıyla, hakaret cümleleri kullanılarak yapılan bir şeyi hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Şahısla ilgili soruşturmaya izin verilmesini son derece olumlu karşılıyoruz. Bu kararın verilmesini takdirle karşılıyoruz.”
 

Ne olmuştu?
 

Türkiye 31 Mart'ta Alman 2. televizyon kanalı ZDF'deki programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren şiiri nedeniyle komedyen Jan Böhmermann'ın yargılanması için Alman Dışişleri Bakanlığı'na sözlü nota vermişti.

Erdoğan, yazdığı şiirde kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle Jan Böhmermann hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. 

 

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