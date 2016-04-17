Adalet Bakanı: Cumhurbaşkanımıza küfreden Alman komedyene yargı yolunu açan Merkel'i kutluyorum

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, mizahçı Jan Böhmermann'ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik okuduğu şiir nedeniyle yargılanmasına izin verilmesi kararına ilişkin "Cumhurbaşkanımıza küfreden Alman komedyene yargı yolunu açan Almanya Başbakanı Sayın Merkel'i, küfürbaz yerine hukuka sahip çıktığı için kutluyorum" dedi.

Bakan Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Alman Devlet Televizyonu ZDF'de yayımlanan bir programda Cumhurbaşkanı Erdoğan için yazdığı şiiri okuyan mizahçı Böhmermann'ın yargılanmasına izin verilmesiyle ilgili açıklamasında, Türkiye'deki yargı sistemine de eleştiri getirdi. Bakan Bozdağ, "Cumhurbaşkanı'mıza küfreden Alman'a yargı yolunu açan Almanya Başbakanı Sayın Merkel'i, küfürbaz yerine hukuka sahip çıktığı için kutluyorum. Umarım, Türkiye'de Türkiye Cumhurbaşkanı'na sinkaflı küfürü/hakareti eleştiri sayanlar, utanır da bundan vazgeçerler, hukuka sahip çıkarlar" ifadelerini kullandı. Bakan Bozdağ'ın Twitter'dan paylaştığı mesajı şöyle:

"TCK 299'un Anayasa'ya aykırılığı iddiasını hatırlamıyorum"

"Türk Ceza Kanunun 299'uncu maddesinde düzenlenen 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçu, 90 yılı aşkın süredir hukukumuzda vardır uygulanmaktadır. Bugüne kadar bir siyasetçinin, hukukçunun, mahkemenin, hakimin veya savcının TCK. 299'un Anayasaya aykırılığı iddiasını hatırlamıyorum. Birden bire iki ayrı hakim, bazı siyasetçiler/hukukçular, 90 yıldır düşünülmeyeni düşündüler ve 299'un Anayasaya aykırılığını ileri sürdüler. Cumhurbaşkanına/Devlet Başkan'ına hakaret, Avrupa Konseyi ülkelerinin çoğunluğunda özel suç olarak tanımlanıp cezai yaptırıma bağlanmıştır.