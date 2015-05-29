FIFA, yolsuzlukların gölgesinde seçime gidiyor

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), önceki gün patlak veren yolsuzluk skandalının ilk şoku hala sürerken, başkanlık seçimi yapıyor. İsviçre'nin Zürih kentinde dün başlayan FIFA Kongresi'nde 209 üyeli birlik, yeni başkanını bugün seçecek.

FIFA'nın 17 yıldır başkanı olan 79 yaşındaki Sepp Blatter, başkanlığa 5. kez aday.

BBC Türkçe’deki habere göre, Blatter, yolsuzluk soruşturması nedeniyle kendisinin suçlanamayacağını söyleyerek seçimden çekilmeyi reddetmişti.

Çarşamba günü ABD'de başlatılan yolsuzluk soruşturmasıyla yedi üst düzey FIFA yetkilisinin gözaltına alınmıştı. Devam eden iki ayrı soruşturmada, 14 yetkilinin adı geçiyor.

Blatter, pekçok kişinin futboldan "nihayetinde kendisini sorumlu tuttuğunu" ama herkesin yaptıklarını her an denetleyemeyeceğini vurguladı.

Başkanlık seçiminde Blatter'ın tek rakibi, 39 yaşindaki Ürdün Presi Ali bin el Hüseyin.

Adayların başkan seçilebilmek için 140 oya ihtiyacı var. İki aday da ilk turda bu sayıya ulaşamazsa, ikinci oylama yapılarak en fazla oyu alan aday başkan seçilecek.

Blatter'ın Asya, Amerika ve Afrika'nın desteğiyle yeniden başkan seçilmesi bekleniyor.

Putin destekledi, Cameron istifaya davet etti

Rusya lideri Vladimir Putin, Blatter'in beşinci dönem FIFA başkanlığına seçilmesini desteklerken, İngiltere Başbakanı David Cameron Blatter'e istifa çağrısında bulunmuştu.

UEFA Başkanı Michel Platini ise Blatter'in yeniden seçilmesi durumunda UEFA'nın FIFA'yla ilişkilerini gözden geçireceğini belirtti.

Önemli sponsorlar da ABD ve İsviçre makamlarının yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasından kaygı duyduklarını vurguladı.

Soruşturmada adları geçen 14 kişiden 9'u geçmişte görev yapmış ya da hale görevlerini sürdüren FIFA yetkilileri, 5'i ise FIFA ile iş yapan pazarlama şirketlerinin yöneticileri.

ABD Adalet Bakanı Loretta Lynch, FIFA yetkililerinin Dünya Kupası'na ev sahipliği, başkanlık seçimleri, yayın hakları konularında rüşvet aldığını iddia etmişti.