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Dünya

FIFA'yı sarsan yolsuzluk operasyonunda kim ne diyor?

Twitter'da #FIFA başlığıyla açılan etiket ile en çok konuşulan konular arasına girdi

27 Mayıs 2015 21:11

İsviçre polisi, ABD Adalet Bakanlığı'nın, dünya futbolunun yönetim organı FIFA'da bazı yetkililerin yolsuzluk yaptığı yolundaki iddiaları üzerine 7 kişiyi gözaltına aldı.

CNN International'ın haberine göre, operasyonun FIFA BaşkanıSepp Blatter’a kadar uzanabileceği belirtiliyor.

Gözaltına alınan FIFA yetkilileri 100 milyon dolardan fazla rüşvet almakla suçlanıyor.

Zürih'teki beş yıldızlı Baur au Lac otelinde gözaltına alınanlar arasında FIFA Başkan Yardımcıları Jeffrey Webb ve Eugenio Figueredo da var.

Twitter'da #FIFA başlığıyla açılan etiket ile en çok konuşulan konular arasına girdi:

 

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