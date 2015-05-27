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Dünya

İsviçre'de FIFA'ya yönelik rüşvet operasyonu, 7 gözaltı!

Operasyonun FIFA Başkanı Sepp Blatter’a kadar uzanabileceği belirtiliyor

27 Mayıs 2015 11:18

İsviçre polisi, ABD Adalet Bakanlığı'nın, dünya futbolunun yönetim organı FIFA'da bazı yetkililerin yolsuzluk yaptığı yolundaki iddiaları üzerine 7 kişiyi gözaltına aldı.

CNN International'ın haberine göre, operasyonun FIFA Başkanı Sepp Blatter’a kadar uzanabileceği belirtiliyor.

Gözaltına alınan FIFA yetkilileri 100 milyon dolardan fazla rüşvet almakla suçlanıyor.

Zürih'teki beş yıldızlı Baur au Lac otelinde gözaltına alınanlar arasında FIFA Başkan Yardımcıları Jeffrey Webb ve Eugenio Figueredo da var.

Webb aynı zamanda CONCACAF (Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu) ve Cayman Adaları Futbol Federasyonu Başkanı.

Uruguaylı Figueredo da aynı zamanda CONMEBOL (Güney Amerika Futbol Federasyonu) Başkanı.

ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, soruşturmanın 9 FIFA yetkilisi ile 5 şirket yöneticisini kapsadığı belirtiliyor. FIFA'nın eski Başkan Yardımcılarından Jack Warner da soruşturulanlar arasında.

ABD merkezli yönetilen operasyonda gözaltına alınan isimlerin ABD'ye iade edilmesi isteniyor. Fakat konu hakkında New York Times’a konuşan bir yetkili bu sürecin aylar ve hatta yıllar alabileceğini söyledi.

Bazı FIFA görevlileri, 2018 Rusya ve 2022 Katar Dünya Kupalarında ev sahibi ülkeyi belirleme süreciyle ilgili yoğun eleştirilere hedef olmuştu.

 

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