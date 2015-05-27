ABD Adalet Bakanı: Soruşturma FIFA'nın ötesinde

ABD Adalet Bakanı Loretta Lynch akşam saatlerinde yaptığı basın toplantısında yolsuzluğun 20 yılı aşkın süredir devam ettiğinin altını çizerken, soruşturmanın FIFA yetkililerinin ötesinde olacağının sinyalini verdi.

İsviçre, üst düzey FIFA yetkililerinin, yolsuzluk suçlamalarıyla tutuklanması için düğmeye bastı. ABD'nin talebi üzerine harekete geçen İsviçre polisi, sabah saatlerinde Zürih'teki bir otele düzenlediği baskında yedi yetkiliyi tutukladı. Birkaç saat sonra ise FIFA'nın Zürih'teki merkezine giren polisler, bazı belgelere el koydu.

2018 ve 2022 Dünya Kupalarının evsahiplerinin belirlenmesinde oy kullanan Şenes Erzik'in de aralarında yer aldığı 10 kişinin bilgisine başvurulacak.

New York Times'ın haberine göre, ABD'de başlatıldığı belirtilen soruşturma kapsamında suçlanan Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) yetkililerinin bu ülkeye iade edilmesi istenecek.

FIFA yetkililerine yöneltilen suçlamalar içinde "rüşvet, para aklama, şantaj ve elektronik dolandırıcılık" olduğu belirtildi. İsviçre Adalet Bakanlığı, FIFA yetkililerine 1990'lı yıllardan günümüze kadar ABD bankaları aracılığıyla yapıldığı öne sürülen ödemelerin 100 milyon dolardan fazla olduğunun iddia edildiğini açıkladı.

Rüşvet verdiği iddia edilen kişilerin spor medyasının temsilcileri ve pazarlama şirketlerinden yöneticiler olduğu belirtilen bakanlık açıklamasında, bunun karşılığında "ABD ve Güney Amerika'daki turnuvaların medya ve pazarlama haklarının elde edildiğinin öne sürüldüğü" bildirildi.

İkinci baskın

İsviçre polisi öğle saatlerinde de bir başka soruşturma kapsamında; FIFA'nın Zürih'teki merkezini basarak, bazı belgelere el koydu. Bu baskının ise 2018 ve 2022 Dünya Kupalarına ev sahipliği yapacak ülkelerin belirlenmesiyle ilgili olduğu açıklandı. İsviçreli yetkililer, Aralık 2010'daki oylamaya katılan 10 İcra Kurulu üyesinin sorgulanacağını belirtti. 2018'deki Dünya Kupası'nı Rusya, 2022'dekini ise Katar düzenlemeye hak kazanmıştı.

İsviçre Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "2018-2022 FIFA Dünya Kupası'yla ilgili iddialar kapsamında, kara para aklandığı ve suç teşkil edecek şekilde kötü yönetildiği gerekçeleriyle sorumlu kişiler hakkında soruşturma açıldı" ifadesine yer verildi.

ABD'nin suçlamalarından bağımsız yürütülen bu soruşturmanın 10 Mart'ta başlatıldığı, ancak kamuoyuyla paylaşılmadığı açıklandı.

Erzik’in de bilgisine başvurulacak

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, İngiliz Guardian gazetesi, soruşturma kapsamında hali hazırda FIFA İcra Kurulu üyeliğini sürdüren, 2018 ve 2022 Dünya Kupalarının evsahiplerinin belirlenmesinde oy kullanan Şenes Erzik'in de aralarında yer aldığı 10 kişinin bilgisine başvurulacağını aktardı.

İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Issa Hayatou (Kamerun), 2018 Dünya Kupası Organizasyon Komitesi Başkanı ve Rusya'nın Spor Bakanı Vitaly Mutko, Angel Maria Villar Llona (İspanya), Michel D'Hooghe (Belçika), Worawi Makudi (Tayland), Marios Lefkaritis (GKRY), Jacques Anouma (Fildişi Sahilleri), Rafael Salguero (Guatemala) ve Hany Abo Rida da (Mısır) polisin sorularını yanıtlayacak isimler arasında bulunuyor.

Rusya'nın 2018'de, Katar'ın ise 2022'de düzenleyeceği Dünya Kupalarının ev sahipliği sürecinde yolsuzluk yapıldığı iddiaları, uluslararası spor kamuoyunda uzun süredir tartışılıyordu.

ABD Adalet Bakanlığı; iddianamede beşi üst düzey yönetici, 14 FIFA yetkilisinin yer aldığını duyurdu.

FIFA yetkililerinin yıllık toplantı için geldikleri Zürih'te kaldıkları otele baskın düzenleyen sivil kıyafetli İsviçreli polislerin tutukladığı kişiler içinde FIFA Başkan Yardımcıları Jeffrey Webb ve Eugenio Figueredo ile Kosta Rika Futbol Federasyonu Başkanı Eduardo Li de bulunuyor. Webb, CONCACAF ve Cayman Adaları Futbol Federasyonu başkanlığı görevlerini de yürütüyor. Uruguaylı Figueredo ise aynı zamanda CONMEBOL'un (Güney Amerika Futbol Konfederasyonu) başkanı.

ABD Adalet Bakanı Loretta Lynch akşam saatlerinde yaptığı basın toplantısında, soruşturmanın henüz bir başlangıç olduğunu ve FIFA yetkililerinden daha fazla kişiyi kapsadığını belirtti.

Lynch, şu aşamada FIFA başkanı Sepp Blatter hakkında suçlama yapılmayacağını belirtti.

Basın toplantısında Lynch delillere göre haraç kesme, dolandırıcılık ve para aklama suçlarını kapsayan ve 20 yılı aşkın süredir devam eden bir süreç olduğunu belirtti.

New York Times, soruşturmanın büyük oranda CONCACAF (Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu) bölgesini ilgilendirdiğini bildirdi.

Yolsuzluk operasyonu, FIFA Başkanı Blatter'in Cuma günü üst üste beşinci dönemde de koltuğunu korumak için yarışacağı seçimlerden önce gerçekleşti. Blatter'in rakibi ise FIFA Başkan Yardımcısı ve Ürdün Prensi Ali bin el Hüseyin olacak. Portekizli eski futbolcu Luis Figo ise seçimlerin adil bir şekilde yapılmadığından şikayet ederek adaylıktan çekilmişti.

Her ne kadar New York Times, söz konusu operasyonun hedefinin Blatter olmadığını belirtse de; bu gelişmeler tecrübeli spor adamının kariyerini de tehlikeye attı.

Prens Hüseyin, baskının ardından yaptığı açıklamada, "Futbol için üzücü bir gün" ifadesini kullandı.