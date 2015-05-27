Almanya’dan FIFA tepkisi



Alman Futbol Federasyonu Başkanı Wolfgang Niersbach yaptığı açıklamada, "FIFA üyelerine ilişkin bu korkunç iddialar doğru çıkarsa, bu şok edici olur” ifadelerini kullandı.

Niersbach, “FIFA Kongresi'nden birkaç önce Zürih'te olanlar şok edici ve futbolun bütününe karşı zarar verici“ dedi.

İsviçreli yetkililerin operasyonunda FIFA'nın üst düzey yedi yöneticisi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında FIFA Başkan Yardımcıları Jeffrey Webb ve Eugenio Figueredo'nun de bulunduğu kaydedildi. İsviçre Başsavcılığı aynı zamanda, 2018 ve 2022 yıllarındaki FIFA Dünya Kupası'nın ev sahipliğinin verilmesiyle ilgili olarak bir soruşturma başlattı

Rauball'dan sert açıklama

Alman Profesyonel Kulüpler Birliği Başkanı Reinhard Rauball ise açıklamasında daha sertti.

Rauball, “Bugün ortaya çıkan şeyler herkesin hayal edebileceğinin bile ötesinde” şeklinde konuştu.

Reinhard Rauball, en iyi adımın FIFA Başkanı Sepp Blatter'ın istifa etmesi olacağı imasında bulundu: “Doğrudan dâhil olsun ya da olmasın Sepp Blatter, futbola bir iyilik yapmalı. Olaylar bu şekilde devam edemez” dedi.

Alman spor ürünleri firması Adidas'tan da konuya ilişkin bir açıklama geldi: Adidas, yıllardır sponsor olduğu organizasyondan, FIFA'dan en yüksek etik standartları beklediğini bildirdi.

FIFA'nın 209 üyesinin 29 Mayıs'taki Kongre'de toplanması ve yeni başkanı seçmesi bekleniyor.