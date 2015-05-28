Rusya FIFA konusunda ABD'ye kızgın



Rusya Dışişleri Bakanlığı, FIFA'nın üst düzey yöneticilerine yönelik operasyonla ilgili internet sayfası üzerinden bir açıklama yaptı. Açıklamada operasyon, 'ABD'nin yasalarını başka bir ülkede yasadışı bir biçimde kullanma girişimi' diye nitelendirildi. Dışişleri Bakanlığı, operasyon ve gözaltıların, FIFA'nın imajına gölge düşürmemesinin umut edildiğini belirterek, 'Washington'a sınırları dışında hakim rolünü oynamaya son vermesi ve uluslararası alanda geçerli olan hukuk sürecini tanıması çağrısında bulunuyoruz' denildi.

İsviçre Başsavcılığı dün FIFA 2018 ve 2022 Dünya Kupaları ev sahipliğinin Rusya ve Katar'a verilmesiyle ilgili olarak da soruşturulma başlatıldığını açıklamıştı. FIFA Etik Komisyonu, bu konuda yolsuzluk yapıldığı iddialarıyla ilgili bir soruşturma başlatmış, ancak ardından iddiaların asılsız olduğu duyurulmuştu.

ABD'de aralarında FIFA başkan yardımcılarının da bulunduğu toplam 14 kişi hakkında yolsuzluk yapmak ve rüşvet almak suçlarından soruşturma başlatılması üzerine İsviçre polisi dün Zürih'te bir otele operasyon düzenleyerek, bu kişilerden yedisini gözaltına almıştı. ABD Adalet Bakanlığı FIFA eski başkan yardımcısı Jack Warner hakkında çıkardığı tutuklama emrini Warner'in ülkesi Karayipler'deki ada ülkesi Trinidad ve Tobago'ya gönderdi. ABD 72 yaşındaki Warner'in ABD'ye iade edilmesini talep etti. Warner yaptığı açıklamada kendisine yöneltilen suçlamaları geri çevirerek, suçsuz olduğunu savundu. Warner FIFA tarafından geçici süreliğine bütün görevlerinden alınmıştı.

Blatter'e istifa çağrısı

FIFA'dan yapılan açıklamada operasyona rağmen bugün ve yarın başkanlık seçimlerinin yapılacağı belirtildi. Seçimlerde hali hazırdaki başkan Sepp Blatter bu göreve beşinci kez aday. Blatter'in rakibi ise Ürdün Prensi Ali Bin El Hüseyin.

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) dün yaptığı açıklamada, FIFA'dan başkanlık seçimlerini ertelemesini talep etmişti. İngiltere Futbol Federasyonu ise açıklamasında FIFA Başkanı Sepp Blatter'i hedef aldı. Federasyon Başkanı Greg Dyke Zürih'te yaptığı açıklamada, 'Blatter'in FIFA'da yolsuzlukla mücadeleyi güçlendirmek için sergilediği çabalar hiç de ikna edici değil, Blatter bu görevde olduğu sürece FIFA'ya güvenin yeniden inşa edilmesi mümkün değil. Çünkü Blatter FIFA'ya büyük zarar verdi' dedi. Dyke Blatter'e istifa etmesi çağrısında bulundu.