İşte FIFA'nın adının karıştığı skandallar

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin üst düzey yöneticilerinin Zürih'te gözaltına alınması akıllara önceki yıllarda yaşanan skandalları getirdi. Bu skandallardan bazıları şöyle:

1998 FIFA BAŞKANLIK SEÇİMLERİ: Fransa'daki Dünya Futbol

Şampiyonası öncesinde FIFA Genel Sekreteri Joseph Blatter rakibi UEFA Başkanı Lennart Johansson'a karşı seçimleri kazandı. Blatter'in Afrikalı delegelere kendisini seçmesi için 50'şer bin dolar rüşvet verdiği iddia edildi. Blatter bu iddiaları geri çevirdi.

ISL SKANDALI: Blatter'den önce görevde olan Joao Havelange ve damadı Ricardo Teixeira'nın batık durumdaki pazarlama şirketi ISL'den Dünya Şampiyonası için milyonlarca dolar rüşvet aldığı iddia edildi. Blattter 1997 yılında FIFA Genel Sekreteri olarak Havelange'ye 1.5 milyon İsviçre Frankı havale etmesine rağmen, rüşvet suçlamalarından aklandı.

2018 ve 2022 FIFA DÜNYA KUPASI: 2018 ve 2022 FIFA Dünya Kupası evsahipliğinin Rusya ve Katar'a verilmesiyle ilgili olarak FIFA İcra Komitesi'nden iki kişi rüşvet aldıkları kanıtlandığı için görevden alındı.

Rüşvet olayı FIFA tarafından da soruşturuldu. Ancak yetkililer somut bir sonuca varmaksızın, soruşturmayı kapattı.

2011 FIFA BAŞKANLIK SEÇİMLERİ: O yılki seçimlerde Katarlı Muhammed Bin Hamam'ın Blatter karşısında şansı yüksek olarak görünüyordu. Ancak oylamadan kısa bir süre önce Karayipler'den somut rüşvet suçlaması geldi.

35 oyla Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu'nun (CONCACAF) kararı seçimlerde büyük önem taşıyordu. Blatter Konfederasyon'a bir milyon dolar resmi parasal destek sözü verdi. Bin Hamam resmi olmasa da federasyon başına 40 bin dolar önerince, yarışı kaybetti.

DÜNYA KUPASI BİLETLERİ: Milyonlarca futbolseverin heyecanla piyasaya sürülmesini beklediği biletlerin satışıyla ilgili sık sık spekülasyon yapıldı. 2006 yılında biletlerin pazarlanması sırasında o dönemki FIFA yöneticisi

Jack Warner'in aile şirketinin 900 bin dolar komisyon aldığı iddia edildi. FIFA soruşturmasına Warner'i dahil etmedi. Soruşturma sadece Warner'in oğlu ile sınırlı kaldı. 2014 yılında Brezilya'da dönemin FIFA yöneticilerinden Arjantinli

Julio Grondona'nın yasadışı yollardan Dünya Kupası bileti sattığı yönünde haberler yayımlandı.