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Fenerbahçe'ye düzenlenen saldırıda yaralanan otobüs şoförü taburcu oldu

Ufuk Kıran, tedavi gördüğü KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nden taburcu edildi

09 Nisan 2015 22:38

Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüse gerçekleştirilen silahlı saldırıda yaralanan otobüs şoförü Ufuk Kıran, tedavi gördüğü KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nden taburcu oldu.

Kıran hastenede tedavi gördüğü sırada yerel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada "Bir anda bizim şoför camı, yani yan cam kırıldı. Silah olduğu aklımızın ucundan geçmedi. Ağzımdan kan gelmeye başladı. Boğulacak gibi oldum. Soğukkanlı bir şekilde otobüsü kenara yanaştırdım. Hem kendim, hem de arabadakiler uğruna son hamlemi yaptım ve otobüsü kenara yanaştırdım. O anda kan kaybediyordum. Otobüsten indikten sonra daha fazla kan kaybetmeye başladım. Otobüsten inip polis otosuna bindim. O anda şuurumu kaybetmişim. Sonraki gün uyandım"  ifadelerini kullanmıştı

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