PFDK'dan Fenerbahçe'ye tribün cezası!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe'ye Çaykur Rizespor maçında kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı tribün kapatma ve 30 bin TL para cezası verdi.

Ntvspor’daki habere göre, sarı-lacivertli kulüp bu cezayı Eskişehirspor deplasmanında çekecek.

Kurul ayrıca aynı maçta ev sahibi Çaykur Rizespor'a taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı tribün kapatma ve 200 bin TL para cezası verdi.