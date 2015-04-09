Fenerbahçe'nin ardından, Beşiktaş otobüsü de saldırıya uğradı

Çaykur Rizespor deplasmanından dönen Fenerbahçe Futbol Takımı'nı taşıyan otobüse düzenlenen silahlı saldırının yankıları sürerken, Beşiktaş Hentbol Takımı da Mersin'de taşlı saldırıya uğradı.

Normal sezonu lider tamamlayarak Play-Off'ta Mersin Hantaş Sportif ile eşleşen Beşiktaş Mogaz'a, Mersin'e geldiği sırada taşlı saldırı yapıldı. Siyah-beyazlı takıma yapılan saldırıda herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Beşiktaş Mogaz'ın resmi twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda ise otobüsün arka camında kırıklar olduğuna dikkat çekildi.

Konuyla ilgili Haber1903'e konuşan Beşiktaş Hentbol Takımı Antrenörü Müfit Arın, " Maç oynanırken takım otobüsümüzün camları kırılmış. Bizim için önemli olan maçtı. Güzel bir skorla ilk ayağı 1-0 geçtik. Bizlere herhangi bir zarar gelmedi. Sporseverlere yakışmayacak şekilde tribünlerde küfürler oldu" dedi.

Fanatik'e bilgi veren Beşiktaş Hentbol Şubesi Menajeri Berk Karahan "Maç öncesi ve maç sırasında Beşiktaş aleyhine tribünlerden aşırı küfür oldu. Maç esnasında da yaşları 18'i geçmeyen taraftarların dışarıda bekleyen takım otobüsüne taşlı saldırıda bulundu. Polis ekipleri karşılaşma anında salonda bulunmuyordu. Saldırı olayı yaşandıktan sonra emniyet güçleri olay yerine geldi" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın 47-32'lik skorla kazandığı karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı oyuncuların büyük moral bozukluğu yaşadığı öğrenildi.