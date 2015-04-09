T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe'nin ardından, Beşiktaş otobüsü de saldırıya uğradı

Beşiktaş Hentbol Takımı'nı taşıyan otobüs Mersin'de taşlı saldırıya uğradı

09 Nisan 2015 20:50

Çaykur Rizespor deplasmanından dönen Fenerbahçe Futbol Takımı'nı taşıyan otobüse düzenlenen silahlı saldırının yankıları sürerken, Beşiktaş Hentbol Takımı da Mersin'de taşlı saldırıya uğradı.

Normal sezonu lider tamamlayarak Play-Off'ta Mersin Hantaş Sportif ile eşleşen Beşiktaş Mogaz'a, Mersin'e geldiği sırada taşlı saldırı yapıldı. Siyah-beyazlı takıma yapılan saldırıda herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Beşiktaş Mogaz'ın resmi twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda ise otobüsün arka camında kırıklar olduğuna dikkat çekildi.

Konuyla ilgili Haber1903'e konuşan Beşiktaş Hentbol Takımı Antrenörü Müfit Arın, " Maç oynanırken takım otobüsümüzün camları kırılmış. Bizim için önemli olan maçtı. Güzel bir skorla ilk ayağı 1-0 geçtik. Bizlere herhangi bir zarar gelmedi. Sporseverlere yakışmayacak şekilde tribünlerde küfürler oldu" dedi.

Fanatik'e bilgi veren Beşiktaş Hentbol Şubesi Menajeri Berk Karahan "Maç öncesi ve maç sırasında Beşiktaş aleyhine tribünlerden aşırı küfür oldu. Maç esnasında da yaşları 18'i geçmeyen taraftarların dışarıda bekleyen takım otobüsüne taşlı saldırıda bulundu. Polis ekipleri karşılaşma anında salonda bulunmuyordu. Saldırı olayı yaşandıktan sonra emniyet güçleri olay yerine geldi" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın 47-32'lik skorla kazandığı karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı oyuncuların büyük moral bozukluğu yaşadığı öğrenildi.

ETİKETLER

beşiktaşhentbolfenerbahçeotobüssaldırı

İlgili Haberler

Fenerbahçe saldırısında yaralanan otobüs şoförü ilk kez konuştu

'Hem kendim, hem de arabadakiler uğruna son hamlemi yaptım...'

Fenerbahçe saldırısında gözaltına alınan şahısların parmak izleri uyuşmadı

Av tüfeğindeki parmak izinin, iki şüpheliye ait olmadığı anlaşıldı

Fenerbahçe saldırısında gözaltına alınan iki kişi serbest bırakıldı

Polis ekipleri, adliye çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, şüphelilere de polis yeleği giydirildiği gözlendi

Trabzonspor'dan Leman'a 'Fenerbahçe karikatürü' tepkisi

'Hain saldırıyı sözde mizah anlayışıyla karikatürize eden editörlerin bu çirkin, toplumları ayrıştıran ve şiddeti körükleyen anlayışını şiddetle kınıyoruz'

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24