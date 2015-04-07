Fenerbahçe saldırısında yaralanan otobüs şoförü ilk kez konuştu

Rize deplasmanından Trabzon'a giderken Sürmene'de silahlı saldırıya uğrayan Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüsün şoförü Ufuk Kıran, yaşanan olayla ilgili ilk kez konuştu, otobüsü kendisinin durdurduğunu açıkladı.

Yerel bir televizyon programına telefonla bağlanan Ufuk Kıran, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Ufuk Kıran, "Çenemde kırıklar oluştu. Çenemde iki metal saçma var. Doktorlar nasıl uygun görürse ileride bakılacak" dedi.

Olayın nasıl geliştiğini anlatan Kıran, şöyle konuştu:

"Bir anda bizim şoför camı, yani yan cam kırıldı. Silah olduğu aklımızın ucundan geçmedi. Ağzımdan kan gelmeye başladı. Boğulacak gibi oldum. Soğukkanlı bir şekilde otobüsü kenara yanaştırdım. Hem kendim, hem de arabadakiler uğruna son hamlemi yaptım ve otobüsü kenara yanaştırdım. O anda kan kaybediyordum. Otobüsten indikten sonra daha fazla kan kaybetmeye başladım. Otobüsten inip polis otosuna bindim. O anda şuurumu kaybetmişim. Sonraki gün uyandım."

‘Olayı yapanı Allah'a havale ettim’

"Biz Türkiye'yiz, Karadenizliyiz. Hep kardeşiz. Aramızdan kendini bilmez biri çıktı" diyen Kıran, şöyle devam etti:

"Onu Allah'a havale ettim. İnşallah yakalanır ve adalete teslim edilir. Sürmene'yi suçlamak doğru değil."