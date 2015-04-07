T24 LogoT24 Logo
Gündem

Fenerbahçe saldırısında yaralanan otobüs şoförü ilk kez konuştu

'Hem kendim, hem de arabadakiler uğruna son hamlemi yaptım...'

07 Nisan 2015 14:17

Rize deplasmanından Trabzon'a giderken Sürmene'de silahlı saldırıya uğrayan Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüsün şoförü Ufuk Kıran, yaşanan olayla ilgili ilk kez konuştu, otobüsü kendisinin durdurduğunu açıkladı.

Yerel bir televizyon programına telefonla bağlanan Ufuk Kıran, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Ufuk Kıran, "Çenemde kırıklar oluştu. Çenemde iki metal saçma var. Doktorlar nasıl uygun görürse ileride bakılacak" dedi.

Olayın nasıl geliştiğini anlatan Kıran, şöyle konuştu:

"Bir anda bizim şoför camı, yani yan cam kırıldı. Silah olduğu aklımızın ucundan geçmedi. Ağzımdan kan gelmeye başladı. Boğulacak gibi oldum. Soğukkanlı bir şekilde otobüsü kenara yanaştırdım. Hem kendim, hem de arabadakiler uğruna son hamlemi yaptım ve otobüsü kenara yanaştırdım. O anda kan kaybediyordum. Otobüsten indikten sonra daha fazla kan kaybetmeye başladım. Otobüsten inip polis otosuna bindim. O anda şuurumu kaybetmişim. Sonraki gün uyandım."

 

‘Olayı yapanı Allah'a havale ettim’

 

"Biz Türkiye'yiz, Karadenizliyiz. Hep kardeşiz. Aramızdan kendini bilmez biri çıktı" diyen  Kıran, şöyle devam etti:

"Onu Allah'a havale ettim. İnşallah yakalanır ve adalete teslim edilir. Sürmene'yi suçlamak doğru değil."

ETİKETLER

fenerbahçeotobüssaldırıilk kez konuştuaçıklamatelevizyonkurtardım

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24