Fenerbahçe saldırısında gözaltına alınan şahısların parmak izleri uyuşmadı

Çaykur Rizespor maçının ardından karayoluyla Trabzon'a giden Fenerbahçe kafilesine yönelik saldırıyla ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan iki zanlının parmak izinin, olay yerinde bulunan av tüfeğindeki parmak iziyle örtüşmediği ortaya çıktı.

Milliyet’in haberine göre; olayın zanlısı olarak gözaltına alınan Nihat S. ile Emre A'nın sorgusu devam ederken, olay yerinde bulunan av tüfeği üzerinde bulunan parmak izi üzerinde inceleme yapıldı. Dere yatağında bulunan tüfekteki ilk aşamada kime ait olduğu saptanamayan parmak izi, iki şüphelinin parmak iziyle karşılaştırıldı.

Bu karşılaştırma sonucunda av tüfeğindeki parmak izinin, iki şüpheliye ait olmadığı anlaşıldı. Bunun üzerine parmak izi, Samsun'a gönderildi. Buradaki incelemede de aynı sonuca ulaşıldı.

Böylece, soruşturmanın en önemli delili olabilecek parmak izi tespitinden beklenen sonuç alınamadı.