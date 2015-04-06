Trabzon yerel basını Fenerbahçe'ye saldırıyı nasıl gördü?

Trabzon’daki yerel gazeteler, Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüse yapılan silahlı saldırıya büyük tepki gösterdi.

Karadeniz’in Sesi Gazetesi, ilk sayfasından “O kurşunu sıkan haindir” başlığıyla olaya ilişkin habere tam sayfa yer verdi. Gazete, “Alçak saldırıya başta Trabzonspor olmak üzere tüm Türkiye’den tepki yağdı.” ifadesini kullandı.

Günebakış Gazetesi, “Çirkin saldırı”, Taka Gazetesi, “Provokasyon”, Karadeniz Gazetesi, “Türk futbolunda kara gece”, başlıklarıyla olayla ilgili haberlere geniş yer verdi.