Fenerbahçe'nin önce kupa sonra lig maçı ertelendi

Spor Toto Süper Lig'de önümüzdeki hafta oynayacak olan Fenerbahçe-Bursaspor maçını erteledi.

Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynayacağı Bursaspor maçı ileri bir tarihi ertenedi.

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda salı günü Mersin İdman Yurdu ile oynayacağı karşılaşma da daha önce ileri bir tarihe ertelenmişti.

Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 5-1 mağlup ettikten sonra İstanbul'a dönmek için otobüsle Rize'den Trabzon'a hareket eden sarı lacivertli ekibin otobüsüne silah saldırı düzenlenmiş ve şoför yaralanmıştı.