T24 LogoT24 Logo
Gündem

Fenerbahçe otobüsüne düzenlenen saldırıda kullanıldığı düşünülen av tüfeği dere yatağında bulundu

Polisler av tüfeğini, Kriminal Şube Müdürlüğüne götürdü

05 Nisan 2015 19:07

Çaykur Rizespor maçının ardından Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüse düzenlenen silahlı saldırıda kullanıldığı düşünen av tüfeği, bölgedeki dere yatağında bulundu.

Sabah saatlerinden itibaren olayın yaşandığı bölgede çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, olay yerine yakın ormanlık alanda yaptığı incelemeler sırasında  dere yatağında bir av tüfeği buldu. 

Yol kenarındaki bir ağacın dallarında da av tüfeğine ait saçma izi tespit eden ekipler, buraya yaklaşık 100 metre uzaklıktaki dere yatağında yaptıkları aramalarda bir adet av tüfeğine rastladı.

Polis ekipleri, söz konusu av tüfeğini, olayda kullanılan silah olup olmadığını belirlemek için Kriminal Şube Müdürlüğüne götürdü. Polis ve jandarma ekiplerinin bölgedeki incelemeleri sürüyor.

Spor Toto Süper Lig'de dün akşam oynanan ve Fenerbahçe'nin 5-1 galip geldiği maçın ardından sarı-lacivertli kafileyi taşıyan Ufuk Kıran yönetimindeki 53 DE 618 plakalı otobüse, Karadeniz Sahil Yolu Sürmene mevkisinde silahla ateş açılmış, saldırıda otobüs şoförü Kıran yaralanmıştı.

ETİKETLER

fenerbahçesaldırıav tüfeğidere yatağı

İlgili Haberler

Hastaneden Fenerbahçe otübüsüne saldırıyla ilgili açıklama: Şoförün yüzünde kurşun girişi var

'Şu anda hastamızın bilinci hakkında kesin bir şey diyemiyorum'

Trabzon Valisi: Fenerbahçe saldırısında kullanılan silah av tüfeği

'Arkadaşlarımız toparlıyorlar ama şu an ulaşılmış veya alınmış bir şey yok. Farklı bilgiler var'

Fenerbahçe’ye saldırıya siyasilerden ortak tepki

Kemal Kılıçdaroğlu: Saldırı alçakça!

Fenerbahçe'nin kupa maçı uğradığı silahlı saldırı nedeniyle ertelendi

Fenerbahçe'nin Mersin İdman Yurdu ile Salı günü oynayacağı kupa maçı ileri bir tarihe ertelendi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24