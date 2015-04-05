Fenerbahçe otobüsüne düzenlenen saldırıda kullanıldığı düşünülen av tüfeği dere yatağında bulundu

Çaykur Rizespor maçının ardından Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüse düzenlenen silahlı saldırıda kullanıldığı düşünen av tüfeği, bölgedeki dere yatağında bulundu.

Sabah saatlerinden itibaren olayın yaşandığı bölgede çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, olay yerine yakın ormanlık alanda yaptığı incelemeler sırasında dere yatağında bir av tüfeği buldu.

Yol kenarındaki bir ağacın dallarında da av tüfeğine ait saçma izi tespit eden ekipler, buraya yaklaşık 100 metre uzaklıktaki dere yatağında yaptıkları aramalarda bir adet av tüfeğine rastladı.

Polis ekipleri, söz konusu av tüfeğini, olayda kullanılan silah olup olmadığını belirlemek için Kriminal Şube Müdürlüğüne götürdü. Polis ve jandarma ekiplerinin bölgedeki incelemeleri sürüyor.

Spor Toto Süper Lig'de dün akşam oynanan ve Fenerbahçe'nin 5-1 galip geldiği maçın ardından sarı-lacivertli kafileyi taşıyan Ufuk Kıran yönetimindeki 53 DE 618 plakalı otobüse, Karadeniz Sahil Yolu Sürmene mevkisinde silahla ateş açılmış, saldırıda otobüs şoförü Kıran yaralanmıştı.