Trabzon Valisi: Fenerbahçe saldırısında kullanılan silah av tüfeği

Trabzon Valisi Abdil Celil Öz, Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüse yönelik silahlı saldırıya ilişkin çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Çeşitli bilgiler var. Arkadaşlarımız toparlıyorlar ama şu an ulaşılmış veya alınmış bir şey yok. Silahın cinsi büyük ihtimalle av tüfeği" dedi.

Vali Öz yaptığı açıklamada, dün akşam Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının ardından sarı-lacivertli kafileyi taşıyan otobüse Karadeniz Sahil Yolu'nda yapılan silahlı saldırıya ilişkin çalışmaların tüm yönüyle titizlikle sürdürüldüğünü anlattı. Konunun takip edildiğini vurgulayan Öz, "Çeşitli bilgiler var. Arkadaşlarımız toparlıyorlar ama şu an ulaşılmış veya alınmış bir şey yok. Farklı bilgiler var" diye konuştu.

‘En büyük teselli...’

Öz, saldırıda yaralanan otobüs şoförünün sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "En büyük teselli o. Durumu çok sıkıntılı gibi gözükmüyor. Dün zaten ihtiyaten uyutmuşlardı. Hayati fonksiyonları çalışıyor. Bugün normale döner" dedi.

‘Silahın cinsi av tüfeği’

Vali Öz, saldırıda kullanılan silahla ilgili de "Silahın cinsi, büyük ihtimale av tüfeği. Tüfekle atılmış bir kurşuna benziyor" ifadesini kullandı.