Hastaneden Fenerbahçe otübüsüne saldırıyla ilgili açıklama: Şoförün yüzünde kurşun girişi var

Fenerbahçe Futbol Takımı otobüsüne yapılan silahlı saldırıda yaralanan otobüs şoförü Ufuk Kıran'ın sağlık durumuyla ilgili olarak, tedavi gördüğü hastaneden açıklama yapıldı. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Fenerbahçe'yi taşıyan otobüsün şoförü Ufuk Kıran'ın baş kısmında mermi izine rastlandığını belirterek şöyle konuştu:

"Üzücü bir olayın sevindirici yönü, şoförümüzün sağlık durumunun şu anda stabil, hayati fonksiyonlarının tamamen normal olması. Bir miktar kanaması vardı ağız içinde, o kanama durmuş durumda. Şu anda hastamızın bilinci hakkında kesin bir şey diyemiyorum. Genel olarak vücudunun başka yerinde bir travma yok. Sadece yüz kemiği üzerinde sol tarafta bir kurşun giriş yeri var ve onun da hemen altında da iç kemikte bir metal parçası görünüyor tomografide. Dolaysıyla muhtemelen bir silah yaralanması olarak değerlendirildi. Tabi ağız içinde de bir metal parçası da aldık, incelemek üzere emniyet güçlerimize teslim edildi. Bununla ilgili daha sonra emniyet güçleri bir açıklama yapacaktır. Biz hastamızı şu anda yoğun bakım ünitesine alacağız, takibini yapacağız. Genel durumu iyidir."

Trabzon Valisi Abdil Celil Öz ise, "Olay yerinde olayın faillerine ilişkin arama tarama çalışmalarımız devam ediyor. Bu üzücü olayda tesellimiz şoförümüzün sağlık durumunun iyiye gitmesi. Cerrahi müdahaleye gerek görülmeden yoğun bakım ünitesine alınacak. Şu anda hayati riski atlatmış durumda. Tekrar şoförümüze geçmiş olsun diyorum" dedi.