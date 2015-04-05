Erdoğan, Fenerbahçe otobüsüne yapılan saldırı sonrası bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüsün Çaykur Rizespor maçı sonrasında Trabzon Havalimanı'na doğru yol aldığı sırada saldırıya maruz kalmasıyla ilgili olarak yetkililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan, saldırı haberlerinin basına yansımasının ardından Rize Valisi Ersin Yazıcı, Trabzon Valisi Abdil Celil Öz, Sürmene Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Hakan Usta ile birer telefon görüşmesi yaptı.

Yetkililerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olayla ilgili bilgi verdikleri, olaya ilişkin tüm bilgi ve iddiaları titizlikle değerlendirdiklerini ifade ettikleri öğrenildi.

Başbakan Davutoğlu: Saldırıyı kınıyorum

Başbakan Ahmet Davutoğlu da, Twitter'dan yaptığı açıklamada Fenerbahçe'ye yapılan saldırıyı kınadı ve faillerin yakalanması için her türlü çalışmanın yapıldığını bildirdi. Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Fenerbahçe kafilesine yapılan saldırıyı kınıyorum. Tüm spor camiasına ve Fenerbahçe Spor Kulübü'ne geçmiş olsun. Faillerin en kısa zamanda yakalanıp adalete teslim edilmesi için çalışmalar titizlikle sürmektedir. Trabzon valimizle görüştüm ve her türlü tedbirin alınması yönünde talimat verdim.