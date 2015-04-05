Fenerbahçe kafilesi İstanbul'a geldi

Rizespor ile yaptığı maçın ardından Trabzon'daki havalimanına gidişi sırasında saldırıya uğrayan Fenerbahçe kafilesi, İstanbul'a döndü.

Sarı-lacivertli kafileyi, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kulüp başkanı Aziz Yıldırım ve bazı yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra çok sayıda taraftar karşıladı.

Olayın yaşanmasının ardından havalimanına gelmeye başlayan taraftarlar, kafilenin çıkış yapacağı bölümde toplanarak tezahüratlar yaptı.

Aziz Yıldırım ve yöneticiler güvenlikli bölgede karşıladıkları teknik heyet ve futbolcuların elini sıkarak "geçmiş olsun" dileklerinde bulundular.

Geniş güvenlik önlemleri altında havalimanından çıkan sarı-lacivertliler, meşaleler yakan taraftarların yoğun sevgi gösterileri altında takım otobüsüne binerek Samandıra'daki Can Bartu Tesisleri'ne hareket etti.

İbrahim Hacıosmanoğlu'na tepki

Kafileyi taşıyan otobüs ile Aziz Yıldırım'ın bindiği aracın önünü uzun süre kapatan ve destek veren taraftarlar, daha sonra alandan ayrılıp takım otobüsünün ardından konvoy oluşturdu.

Taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarda Trabzonspor ve bordo-mavili kulübün başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na da tepki gösterdi.