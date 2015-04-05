T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe kafilesi İstanbul'a geldi

Olayın yaşanmasının ardından havalimanına gelmeye başlayan taraftarlar, kafilenin çıkış yapacağı bölümde toplanarak tezahüratlar yaptı

05 Nisan 2015 10:47

Rizespor ile yaptığı maçın ardından Trabzon'daki havalimanına gidişi sırasında saldırıya uğrayan Fenerbahçe kafilesi, İstanbul'a döndü.

Sarı-lacivertli kafileyi, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kulüp başkanı Aziz Yıldırım ve bazı yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra çok sayıda taraftar karşıladı.

Olayın yaşanmasının ardından havalimanına gelmeye başlayan taraftarlar, kafilenin çıkış yapacağı bölümde toplanarak tezahüratlar yaptı.

Aziz Yıldırım ve yöneticiler güvenlikli bölgede karşıladıkları teknik heyet ve futbolcuların elini sıkarak "geçmiş olsun" dileklerinde bulundular.

Geniş güvenlik önlemleri altında havalimanından çıkan sarı-lacivertliler, meşaleler yakan taraftarların yoğun sevgi gösterileri altında takım otobüsüne binerek Samandıra'daki Can Bartu Tesisleri'ne hareket etti.

 

İbrahim Hacıosmanoğlu'na tepki

 

Kafileyi taşıyan otobüs ile Aziz Yıldırım'ın bindiği aracın önünü uzun süre kapatan ve destek veren taraftarlar, daha sonra alandan ayrılıp takım otobüsünün ardından konvoy oluşturdu.

Taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarda Trabzonspor ve bordo-mavili kulübün başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na da tepki gösterdi.

 

ETİKETLER

fenerbahçerizesporsaldırıaziz yıldırımkafileistanbula gelditaraftar

İlgili Haberler

Rize'den dönen Fenerbahçe otobüsüne Trabzon'da silahlı saldırı!

Emniyet yetkilerinin ifadesine göre saldırı, pompalı tüfekle gerçekleştirildi. Şoförün şakak kemiğinden yaralandığı, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi

Spor Bakanı cevapladı: Ligler ertelenecek mi?

Fenerbahçe otobüsüne silahlı saldırı sonrası spor camiası ayağa kalktı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24