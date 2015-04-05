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Spor

Spor Bakanı cevapladı: Ligler ertelenecek mi?

Fenerbahçe otobüsüne silahlı saldırı sonrası spor camiası ayağa kalktı

05 Nisan 2015 10:13

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Rizespor maçı dönüşünde Fenerbahçe kafilesine yapılan silahlı saldırı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Kılıç, saldırıyı 'alçakça' olarak nitelendirirken, liglerin ertelenip ertelenmeyeği konusunda da önemli mesajlar verdi.

Bu saldırıyı gerçekleştirenlerin en kısa sürede yakalanacağına inandığını söyleyen Bakan Kılıç, "Hepimize öncelikle geçmiş olsun. Başta Fenerbahçe camiamız ve tüm spor camiamıza geçmiş olsun. Bu saldırıyı en şiddetli şekilde kınıyorum. Bu saldırıyı gerçekleştiren faillerin de emniyet güçlerimiz tarafından en kısa süre içerisinde yakalanacağına inanıyorum. Yakalandığında da adalet önünde hesap verecekler" dedi.

Kılıç, "Aldığımız son bilgilere göre şöför kardeşimiz yaralanmış durumda. Maalesef bir kurşun yarasından bahsediyor doktorlar. Şu anda sağlık durumunun stabil olduğu bilgisi verildi bana. Umarım en kısa süre içerisinde sağlığına kavuşuyur. Tüm spor camiasının ve spor medyasının kenetlerek bu olayı kınayıp ve lanetlemesi gerekiyor. Spor camiamızın ve futbol camiamızın şu ana kadar göstermiş olduğu birlik beraberlikten ötürü teşekkür ediyorum. Konunun detaylarıyla ilgili Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız konuyla ilgili bilgilendirildi. Onlar da konunun takipçisi. Bu alçakça saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için emniyet güçlerimiz de yoğun çalışma içerisinde" şeklinde konuştu.

 

Ligler ertelenecek mi?

 

Liglerin ertelenmesinin söz konusu olup-olmadığı yönündeki soruya ise Bakan Kılıç, "Şu anda olay çok sıcak. Tabii ki hiçbir olasılığı dışlamıyoruz. Her türlü olasılık masada" şeklinde yanıt verdi.

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