Rize'den dönen Fenerbahçe otobüsüne Trabzon'da silahlı saldırı!

Çaykur Rizespor maçı sonrası uçakla İstanbul'a dönmek için Trabzon Havalimanı'na doğru yola çıkan Fenerbahçe kafilesi, Araklı ilçesi girişinde silahlı saldırıya uğradı. Emniyet yetkililerinin ifadesine göre, pompalı tüfekle açılan ateş sonucu otobüsün camı kırıldı. Otobüs şoförünün yüzünü bir mermi sıyırdı ve yaralanmasına neden oldu. Şoförün, elmacık kemiğiyle şakak kemiği arasında bir kırık oluştuğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı ve ameliyata alındığı öğrenildi.

Burnundan kan fışkıran şoför, direksiyon kontrolünü kaybetmek üzere iken, otobüsün içinde bulunan Fenerbahçe Kulübü'nün güvenlik görevlileri hemen direksiyona tutarak otobüsün yoldan çıkmasını önledi. Hürriyet'ten Ahmet Ercanlar'ın haberine göre, bu sırada otobüsün bir köprünün üzerinden geçmekte olduğu, dolayısıyla yapılan bu müdahalenin otobüsün köprüden uçmasını önlediği öğrenildi.

Polis, saldırının ardından karayolunu trafiğe kapatırken, Fenerbahçe kafilesi de beklemeye alındı. Sarı lacivertli takım, polis tarafından getirilen zırhlı otobüse ve minibüslere bindirilerek Trabzon'a doğru yola çıkarıldı.