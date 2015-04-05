Fenerbahçe kafilesine saldırı dış basının manşetinde: Türkiye'de şiddet!

Rize'den Trabzon'a giden Fenerbahçe takım otobüsüne Sürmene'de silahlı saldırı dünya medyasının manşetinde yer aldı. Büyük tepki çeken olay İspanyol, Fransız ve İngiliz basınında da büyük yankı uyandırdı. Saldırı, gecenin flaş haberi olarak duyuruldu.

İspanyol Mundo Deportivo, “Fenerbahçe takımına silahlı saldırı sonucunda otobüsü kullanan sürücü yaralandı. Bu saldırı takımdaki futbolcuların da yaralanmasına neden olabilirdi” derken diğer gazede ve haber siteleri şu yorumları yaptı:

Üzücü olay

- Sport: Türkiye’de şiddet! Fenerbahçe takımına silahlı saldırı. Şoför ağır yaralı.

- Marca: Türk futbolu Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının ardından üzücü bir olayın kahramanı oldu. Takım otobüsüne atılan ateş sonucu sürücü yaralandı ve Fenerbahçe takımı o sırada İstanbul’a dönüş için uçağa yetişmek için yoldaydı.

- AS: Fenerbahçe otobüsüne ateş. 5-1’lik Rize galibiyeti sonrası Fenerbahçeli futbolcuları taşıyan otobüs Trabzon’da saldırıya uğradı. Ateş sonucu sürücü ağır yaralandı.

‘Çirkin saldırı’

- L’Equipe: Rize deplasmanından 5-1’lik galibiyetle ayrılan Fenerbahçe Kulübü, Trabzon’da saldırıya uğradı. Olayda sürücü yaralanırken, futbolcular herhangi bir yara almadı.

- Globo Esporte: Fenerbahçe galibiyetten sonra saldırıya uğradı. Olay sonrası şoför hastaneye kaldırılırken, teknik heyet İstanbul’a dönüş için havaalanına götürüldü.

- Daily Mirror: Fenerbahçe takımını taşıyan otobüse maç sonrası silahlı bir çete tarafından ateş açıldı. Saldırıyı Trabzonlu bazı taraftarların gerçekleştirdiği konuşuluyor.