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Fenerbahçe’ye saldırıya siyasilerden ortak tepki

Kemal Kılıçdaroğlu: Saldırı alçakça!

05 Nisan 2015 16:11

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe kafilesine düzenlenen saldırıyla ilgili bilgi aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Başbakan Ahmet Davutoğlu da saldırıdan hemen sonra açıklamalarda bulundu.

 

Davutoğlu: Saldırıyı kınıyorum

 

Davutoğlu, faillerin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü belirtirken, "Fenerbahçe kafilesine yapılan saldırıyı kınıyorum. Tüm spor camiasına ve Fenerbahçe Spor Kulübü'ne geçmiş olsun. Faillerin en kısa zamanda yakalanıp adalete teslim edilmesi için tüm çalışmalar titizlikle sürmektedir. Trabzon valimizle görüştüm ve her türlü tedbirin alınması yönünde talimat verdim" ifadelerini kullandı.

 

Kılıçdaroğlu: Saldırı alçakça!

 

Kemal Kılıçdaroğlu, Fenerbahçe otobüsüne yapılan saldırıyı kınadı. Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamada, "alçakça" olarak nitelediği saldırıyı, nefretle kınadığını belirtti.

Olayda yaralanan araç sürücüsüne acil şifalar dileyen Kılıçdaroğlu, Fenerbahçe Kulübü yöneticilerine, futbolcularına ve taraftarlarına da geçmiş olsun dileklerini iletti.

 

Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç: İnsanlıkla uzaktan yakından alakası yok

 

Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç yayımladığı mesajda, "Rize'de oynanan Çaykur Rizespor-Fenerbahçe müsabakasının ardından Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüse gerçekleşen alçakça saldırıyı üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. İnsanlıkla uzaktan yakından alakası olmayan bu saldırının herhangi bir camiaya mal edilmesi ve saldırganın da taraftar olarak addedilmesi kesinlikle mümkün değildir. Sporun getirdiği sevgi, kardeşlik ve birliktelik duygularından uzak olan bu hadiseyi gerçekleştirenlerin bir an önce yakalanarak adalet önünde hesap vermelerini sağlayacak hukuki sürecin yakinen takipçisi olacağız. Başta futbol kulüplerimiz olmak üzere tüm spor camiamızla böylesi zamanlarda birlik ve beraberlik duygusuyla kenetlenerek hareket edeceğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Olayın derinlemesine tahkikatı emniyet güçlerimiz tarafından yapılmakta olup, olay esnasında yaralanan şoför Ufuk Kıran kardeşimize de Rabbim'den acil şifalar diliyorum” dedi.

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