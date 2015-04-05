Fenerbahçe'den 'Ligler ertelensin' çağrısı

Fenerbahçe futbol takımının, Rize deplasmanından dönerken silahlı saldırıya uğramasının ardından kulüp resmi sitesinden yayınlanan açıklamada, "Düşüncemiz bu karanlık eylem aydınlatılana ve Fenerbahçe kamuoyu vicdanı tatmin edilene kadar liglerin ertelenmesinin kaçınılmaz olduğudur" denildi.

Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bu üstü örtülecek basit bir taraftar olayı değil, Fenerbahçe’ye yönelik organize ve tasarlanmış silahlı saldırı ve suikast girişimidir. Bazı odaklarca körüklenen, korunan ve hatta ödüllendirilen Fenerbahçe düşmanlığının geldiği son aşamadır. Artık futbolun sonuna gelinmiş ve kan dökülmüştür. Bu eylemi yapan ve yaptıranların biran evvel bulunarak cezalandırılmaları Fenerbahçe’nin vazgeçilmez hassasiyeti ve önceliğidir. Düşüncemiz bu karanlık eylem aydınlatılana ve Fenerbahçe kamuoyu vicdanı tatmin edilene kadar liglerin ertelenmesinin kaçınılmaz olduğudur."

Sarı lacivertliler, yarın olağanüstü bir yönetim kurulu toplantısı yapacağını da duyurdu.