Fenerbahçe'ye saldırı sonrası ligler ertelenebilir

Fenerbahçe kafilesinin Trabzon'da uğradığı silahlı saldırı, tüm Türkiye'yi şok etti. Spor kulüpleri ve siyasetçiler saldırıyı lanetlerken, Spor Bakanı Kılıç ligleri ertelemek dahil her türlü seçeneğin masada olduğunu söyledi.

Fenerbahçe futbol kulübü kafilesinin Çaykur Rizespor maçı sonrasında Trabzon'un Sürmene ilçesinde silahlı saldırıya uğraması, Türkiye'de şok etkisi yarattı. Saldırının failleri bulunana kadar, liglerin ertelenmesi gündemde.

Dün Çaykur Rizespor maçı sonrası uçakla İstanbul'a dönmek için Trabzon Havalimanı'na doğru yola çıkan Fenerbahçe kafilesi, saat 22.15'te Sürmene ilçesi girişinde silahlı saldırıya uğradı. İlk belirlemelere göre pompalı tüfekle açılan ateş sonucu otobüsün camı kırılırken, otobüs şoförü de yara aldı. Araç içinde bulunan futbolcu ve yöneticiler ise saldırıdan yara almadan kurtuldu.Saldırının ardından zırhlı araçla havaalanına götürülen Fenerbahçe kafilesi, İstanbul'a döndü.Söz konusu saldırı, ülke gündemine bomba gibi düşerken, başta diğer spor kulüpleri olmak üzere her kesimden saldırıya lanet yağdı.

Fenerbahçe: Ligler ertelensin

Saldırı sonrasında Fenerbahçe kulübünün resmi sitesinden yayınlanan açıklamada, saldırının üstü örtülebilecek basit bir taraftar tepkisi olmadığının vurgulandı. Açıklamada, "Düşüncemiz bu karanlık eylem aydınlatılana ve Fenerbahçe kamuoyu vicdanı tatmin edilene kadar liglerin ertelenmesinin kaçınılmaz olduğudur" denildi. Açıklamada, haftabaşında olağanüstü bir yönetim kurulu toplantısı yapılacağı da duyuruldu. Fenerbahçeli yönetici Mahmut Uslu da bir tv programında saldırıyı lanetleyerek, “Evimize gidiyoruz, neyin intikamını alıyorlar? Medyanın artık kendine çeki düzen vermesi gerekiyor. Sadece idarecilere konuşarak düzelmez. 'Olay bitmiştir' deniyor, hala 'Kupayı alacağız, öyle yapacağız, böyle yapacağız' deniyor. Bundan sonra efendilik bizden gider. Herkes konuşarak bu hale geldi olay" diye konuştu. Türkiye Spor Yazarları Derneği'nden yapılan açıklamada ise, spor dünyası olarak olay karşısında isyan duyguları ile dolu oldukları belirtildi. Açıklamada, “Türkiye Spor Yazarları Derneği olarak, böyle çirkin ve vahim olayların yaşanmaması adına her türlü fedakarlığı yapacağımızı ve üzerimize düşen ne varsa tereddütsüz yerine getireceğimize söz veriyoruz” denildi.

Spor Bakanı: Lig erteleme seçeneği masada

Fenerbahçe kafilesine yapılan silahlı saldırıya ilişkin bilgi alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saldırı haberlerinin basına yansımasının ardından Rize Valisi Ersin Yazıcı, Trabzon Valisi Abdil Celil Öz, Sürmene Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Hakan Usta ile birer telefon görüşmesi yaptı. Başbakan Ahmet Davutoğlu da, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Fenerbahçe kafilesine yapılan saldırıyı kınadı ve faillerin yakalanması için her türlü çalışmanın yapıldığını vurguladı. Tüm spor camiasına ve Fenerbahçe Spor Kulübü'ne geçmiş olsun dileklerini sunan Davutoğlu, “Faillerin en kısa zamanda yakalanıp adalete teslim edilmesi için çalışmalar titizlikle sürmektedir. Trabzon valimizle görüştüm ve her türlü tedbirin alınması yönünde talimat verdim” dedi. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ise, Fenerbahçe otobüsüne yapılan saldırının "alçakça ve insanlık dışı" bir davranış olduğunu belirtirken, liglerin ertelenebileceğini dile getirdi. Kılıç, "Şu anda olay çok sıcak. Tabii ki hiçbir olasılığı dışlamıyoruz. Her türlü olasılık masada" dedi.

'Ligleri ertelemek doğru olmaz'

Fenerbahçe'ye yapılan silahlı saldırıyı DW Türkçe Servisi'ne değerlendiren spor yorumcusu Altan Tanrıkulu, Türkiye futbol tarihinde defalarca takım otobüslerinin taşlandığını, yolunun kesildiğini ancak ilk kez böylesine bir silahlı saldırı yaşandığını söylüyor. Türkiye'de son günlerde yaşanan olaylara bakınca saldırının planlı bir terör eylemi olabileceği fikrinin akıllara geldiğine işaret eden Tanrıkulu, “İkinci bir ihtimal ise bir taraftarın cinnet hali geçirerek böyle bir işe kalkışması. Bu nedenle yetkililerin her olasılık üzerinde durması çok önemli” diye konuşuyor. Saldırı sonrasında liglerin ertelenmesinin doğru bir karar olmayacağını öne süren Tanrıkulu, şöyle konuştu: “Bu

saldırı planlı bir terör saldırısıysa eğer, ligleri ertelemek terörün hayata sekte vurma hedefine hizmet etmiş olur. Tüm Türkiye'nin Fenerbahçe'nin yanında olması önemli. Toplumumuz için böyle önemsenen bir sosyal etkinliğe sekte vurmak doğru değil.”