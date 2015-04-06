İbrahim Hacıosmanoğlu Fenerbahçe'ye yapılan saldırıdaki ayrıntıya dikkat çekti

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın Trabzon'da uğradığı silahlı saldırıyı değerlendiren Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bir ayrıntıya dikkat çekti. Hacıosmanoğlu, “Olayı takip ediyoruz. Olayın olduğu yer, İstanbul Başsavcısı'nın (Hadi Salihoğlu) evinin olduğu yerde. Saldırıyı Trabzon'a mâl edemezler. Bu bir üst aklın işidir. Bu işin içinde farklı bir şey var. Biz en başından beri futbolun sadece bir oyun olduğunu söylüyoruz. Zihniyet değişmediği sürece futbol da değişmez” dedi.

Bir televizyon programına telefonla bağlanan Bordo-Mavili kulübün başkanı Hacıosmanoğlu'nun ifadelerinden satır başları şu şekilde;

"Futbolun içerisinde rekabet var. Mücadelemiz var. Ama bu olay farklı bir olay. En ağır tepkiyi koyan biziz. Böylesine bir olayı hiçbir Trabzonsporlu kabul etmez. Bundan sonra bizim de, herkesin de yapacakları vardır. Bunun sporla, adamlıkla, insanlıkla alakası yoktur. Umarım bundan sonra dünyada hiçbir takımın başına gelmez."

‘Fenerbahçe’den kimseyi aramadım’

"Fenerbahçe Kulübü'nden kimseyi aramadım. Biz kulüp olarak yapacağımızı yaptık, daha da yapmaya devam edeceğiz. Bu olay sporla alakalı değil. Onun için sportif faaliyetleri doğru bulmuyorum. Adli makamlar olayın detaylarını ortaya çıkarmalı. Liglerin ertelenmesini gerektirecek bir durum olduğunu düşünmüyorum."

‘Olay başsavcının evine çok yakın’

“Olayı takip ediyoruz. Olayın olduğu yer, İstanbul Başsavcısı'nın (Hadi Salihoğlu) evinin olduğu yerde. Saldırıyı Trabzon'a mâl edemezler. Bu bir üst aklın işidir. Bu işin içinde farklı bir şey var. Biz en başından beri futbolun sadece bir oyun olduğunu söylüyoruz. Zihniyet değişmediği sürece futbol da değişmez."

'Yakup aslan bazı yanlış cümleler kullandı’

"Yakup Bey'in, 'geçmiş olsun' dileğinde bir sıkıntısı yok, konuşmasının içerisinde bazı yanlış cümleler kullandı. Yakup Aslan, karşı kulübün yöneticisini (Aziz Yıldırım) öven bir takım açıklamalar yaptığı için tepki aldı. Bu tepkilerin olması çok normal. Bizim insanımızın hassasiyetini herkes biliyor ve farkında. Olay tamamen spor dışıdır, biz de gereken tepkiyi ortaya koyduk. Adli kurumlar olayı araştırsın, o zaman tartışırız."