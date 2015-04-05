Fenerbahçe'ye yönelik saldırının ardından, Spor Bakanı Kılıç futbol zirvesini topluyor

Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe arasında oynanan Spor Toto Süper Lig maçının ardından havalimanı yolunda Fenerbahçe Futbol Takımı'nı taşıyan otobüse yapılan silahlı saldırı sonrası futbol dünyasının önde gelen isimleri İstanbul’da toplanacak.

DHA’da yer alan habere göre, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre ilk toplantıda TFF Başkanı Yıldırım Demirören saat 13.00'te Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ'ı Riva'da yer alan TFF Merkezi'nde ağırlayacak ve yaşanan olaylar masaya yatırılacak.

Bu toplantının ardından saat 14.00'te Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden kulüplerin başkanları, TFF Merkezi'nde Bakan Kılıç, Demirören ve Gümüşdağ ile bir araya gelecek.

Taraflar, yaşanan saldırı sonrası Fenerbahçe'nin önümüzdeki haftalarda oynayacağı Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarının durumunu ve olayın bir daha yaşanmaması için alınacak tedbirleri görüşecek. Toplantının ardından basın açıklaması yapılacak.